Fast Company公布2023年创新力的公司榜单：OpenAI 夺冠

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:日前，美国知名商业杂志《Fast Company》发布了2023年全球最具创新力公司榜单，其中AI公司OpenAI排名第一。

据悉，FAST COMPANY年度全球最具创新力公司排名涵盖从广告到工作场所的54个行业和领域。《Fast Company》为与《财富》和《商业周刊》齐名的美国最具影响力的商业杂志之一。

本次排名中，OpenAI位居首位，其入选的原因跟Dall-E2和ChatGPT 的发布有着很大的关系。

FAST COMPANY称，OpenAI成立于2015年，其最近的发布的产品都让人们惊叹不已。AI 图像生成器 Dall-E2通过提供更高分辨率的文本到图像 AI 模型对其前身进行了改进。事实上，Dall-E2生成的图像比使用原始模型创建的图像真实和准确五倍。更令人印象深刻的是，Dall-E2提供了“outpainting”，这是一项新功能，允许用户将现有图像扩展到其原始边界之外。同时，该公司继续增强其自然语言处理器 GPT-3，以处理更详细的提示。

去年11月下旬，OpenAI 发布了 ChatGPT，在互联网上引发的轰动比 Dall-E2还要大，人们使用该机器人来制作论文草稿、制定商业计划，甚至模仿莎士比亚的散文。

另外，麦当劳、爱彼迎、Holdfast Collective、Nubank、微软、Roblox、Webtoon、Ramp、Tiffany & Co.均挤入前十名。

（举报）