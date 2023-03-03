支付宝与阿里平头哥合作 将推出首批具备安全能力的支付芯

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:3月2日，支付宝在平头哥玄铁RISC-V生态大会上宣布启动「支付芯」计划，将联合众多芯片厂商建设基于芯片的“泛在安全支付”能力。首批具备芯片级安全支付能力的中国芯片将由平头哥和支付宝合作推出。

（图说:首批具备芯片级安全支付能力的中国芯片将由平头哥和支付宝合作推出）

据支付宝介绍，「支付芯」在独立加密芯片内预先置入支付宝的支付组件，当消费者需要开通支付时，通过联网绑定支付宝账号，随后在消费场景展示可穿戴设备上的二维码或条码即可支付。「支付芯」具备安全性高、开发周期短、使用场景广泛等优势。未来，不仅是常见的手机，大量的可穿戴设备、联网移动终端都可借助「支付芯」拓展更广泛的使用场景。

“通过与芯片厂商在硬件层面的合作，支付芯具备云端一体的架构，使得支付的安全性更高一层，助力消费者支付无忧。”支付宝创新支付技术总监林正茂表示。

「支付芯」可被应用于多种芯片架构，如正处于蓬勃发展的RISC-V架构生态。平头哥副总裁孟建熠表示，“安全是未来芯片的基础技术，安全也会是RISC-V架构有机会实现领先的技术之一。此次和支付宝合作是探索安全支付技术的重要一步，意味着安全技术已从标准逐步落地到了应用，未来我们将在芯片安全的技术和应用上展开更多合作。”

据悉，支付芯的面世也将进一步激发可穿戴设备产业的活力。相关品牌商表示，支付已经成为消费者选择可穿戴设备的必选功能，携带智能手环、智能手表以及其他智能设备出行的人群越发扩大，市场呼唤安全的支付方案。“平头哥和支付宝的合作解决了摆在消费者、设备品牌面前的安全卡点。这将进一步助推扩大产业规模。”

业者指出，集成支付芯安全支付能力的可穿戴设备具备安全便捷的特点，尤其是降低了人们使用电子支付的门槛，“绑定完成后，没有复杂的操作，尤其适合老年人群体出行消费。在买菜、公交出行等小额支付场景都更为便捷”。

（举报）