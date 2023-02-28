支付宝上线就业聚合频道：联合招聘机构首期推百万个岗位

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:2023年开春后各行各业逐渐回暖，各地铆足劲“拼经济”、“扩生产”。为高效撮合用工单位与求职者、提升招聘平台效率，2月28日，支付宝宣布启动“促就业专项行动”，上线就业聚合频道，首期联合浙江、安徽等地政府和招聘机构，为超30万招工企业发布100多万个就业岗位。同时，为提升行业全链路数字化服务体验，支付宝将提供数字化产品和工具、开放直播能力等，预计招聘行业全年将上线千场“带岗”直播。

求职者上支付宝搜“找工作”、“就业”或“灵活就业”即可找到“支付宝就业频道”的入口，寻找自己感兴趣的工作机会，并可直接向企业投递简历、在线面试，还可了解相关就业政策和求职指南。除此以外，求职者还可在就业频道享受由各地政府等提供的社保缴纳、创业补贴、失业保障、职称认定等覆盖就业全链路的超400种保障服务。还可点击右上角将该频道收藏到支付宝首页，如有求职需求，下次可快速找到。

据支付宝就业频道负责人表示，首期入驻机构发布的100万个就业岗位主要是针对蓝领、大学生兼职、失业人员等的灵活用工岗位，未来还将逐步扩大正式招聘岗位的数量。据了解，目前已入驻机构包括江西省人社厅“就业创业服务专栏”、安徽省“社区快聘”、湖南省“湘就业”平台等机构，以及一号职场、青团社等招聘平台。她强调，支付宝不做招聘，而是为入驻机构、平台提供撮合和产品支撑。

对于行业中的招聘平台和用工企业而言，招工的痛点在于如何降低招工成本、提升撮合效率、完善服务体验。支付宝称，将向招聘机构、招聘平台和服务商等提供芝麻信用等数字化能力和产品，帮招聘机构和企业更高效实现人岗匹配、求职背调、可信用工等，提升全链路的服务体验。

此外，随着直播等数字新形态的发展，越来越多的招聘洽谈等正通过直播平台发生，企业对直播的需求逐渐增强。支付宝称，今年将继续优化直播产品链路，并搭建更多场景、给予生态伙伴流量激励，预计全年将助力招聘平台等上线1000场“带岗”直播。

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