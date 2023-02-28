2023 世界人工智能大会计划于 7 月 6 日至 8 日在上海召开

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日消息:今天举行的2022世界人工智能大会总结会暨2023世界人工智能大会启动会上，官方宣布计划于2023年7月6日至7月8日在上海世博中心和上海世博展览馆召开2023世界人工智能大会。

据介绍，2023世界人工智能大会将设立一场开幕式，两场主题会议，超过10场主题论坛，超过100场行业论坛。这些论坛的话题涵盖了大模型与生成式人工智能、量子智能、AI 类脑智能、智能芯片、AI for Science、双碳与新能源等。

2023世界人工智能大会将围绕「智联世界」的主题展开方案策划。根据全国产业部门的新赛道布局方案，进一步聚焦专业化、高端化、国际化。鼓励论坛承办单位除了常规的人工智能技术和应用的方案设计外，还可在大模型、生成式人工智能、量子智能、类脑智能、AI for Science、元宇宙、智能芯片、6G、人形机器人、工业智能、双碳与新能源、生命科学与医疗健康、智能教育与人才培养、信息无障碍等方向发力，精心进行选题策划，促进思想交流、产业融合应用、推动合作发展。

同时，鼓励论坛承办单位邀请国内外领先机构和企业共同探讨当前最火热的ChatGPT的技术特点、未来趋势以及商业应用。

（举报）