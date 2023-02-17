携程推出聊天机器人TripGen 集成OpenAI API

站长之家（ChinaZ.com）2月17日 消息:携程（Trip.com）今日宣布推出TripGen，这是一款旨在通过人工智能技术为旅行者提供实时帮助的聊天机器人，使用户能够在携程平台上实时接收量身定制的旅行路线、行程和旅行预订建议。

据介绍，TripGen的聊天机器人允许用户输入任何碎片化的旅行相关问题，并获得从航班和酒店到交通和旅游的旅行前决策和行程安排的即时建议，让整个过程愉快而无压力。

Trip.com首席运营官Schubert Lou表示:“Trip.com的目标是成为您值得信赖的旅行伙伴。TripGen在Trip.com应用程序中提供实时问答服务，为旅行者提供更好、更快、更多样化的支持。”

Schubert Lou还表示，“TripGen目前支持英语、日语、韩语和繁体中文。将根据用户需求添加更多语言。在技术方面，TripGen集成了OpenAI API，基于GPT（Generative Pre-trained Transformer）架构开发了ChatGPT。未来，我们将考虑其他NLP模型替代方案，并继续我们的旅程，为旅行者提供极致的产品体验。”

值得一提的是，此前携程宣布成为百度文心一言（英文名:ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，标志着对话式语言模型技术在国内在线旅游服务场景的首次着陆。未来，集成百度文心一言的技术能力，双方将在旅行智能规划、旅行内容渗透等多个领域展开深化合作，为用户打造在线旅游服务场景人工智能解决方案，引领“AI+旅行”产业应用升级。

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