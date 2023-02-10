谷歌发布Android 14开发者预览版 禁止安装旧应用

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日消息:谷歌日前正式发布Android14首个开发者预览版。根据发布时间表，谷歌预计将在2023年6月抵达平台稳定里程碑，届时会交付最终版SDK/NDK API，还会锁定最终版的内部API和面向应用的系统行为。谷歌表示，目前Android14尚未提供Beta版本。

在今年下半年发布正式版本前，谷歌会发布多个预览版本，让开发者能抢先体验新功能。Android14目前最显著的一个变化是它禁止安装旧的 Android 应用：阻止安装有8年历史的 Android6.0或以下版本app。选择 Android6.0是因为该版本在2015年引入了运行时权限，在访问相机等功能时会弹出允许或拒绝的窗口。

谷歌表示部分恶意程序会通过使用针对 Android5.1的 targetSdkVersion 躲避这一约束。Google 官方应用商店 Play Store 对 Android 版本的要求更高，针对 Android12以下版本的应用会无法搜索到。

随着安卓系统多年来的变化，新的API和增加的安全、隐私或后台处理限制可能会影响旧的应用，但安卓的向后兼容系统使这些旧的应用继续运行。应用程序可以通过相应SDK标志声明它们支持的最新安卓版本。

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