苹果 Apple Watch 'Series X' / SE 3 或于明年推出 配备更大的显示屏

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日消息:根据研究公司Omdia的分析师David Hsieh上周分享的研究，苹果计划在2024年发布「Apple Watch Series X」和第三代Apple Watch SE机型，并配备更大的显示屏。

Hsieh在他的研究报告中称，Series X将有1.89英寸和2.04英寸的显示屏尺寸选择，根据表壳大小，将比Apple Watch Series8大5%到10%。这些测量值适用于长方形显示面板，但由于苹果手表采用圆形边框，实际可视面积会更小。

「Apple Watch Series X」将是与iPhone X类似的品牌标识，但这个名字还没有得到确认。这很可能是将这个名字作为一个占位符，这是因为该型号有望成为第十代苹果手表。最初的Apple Watch于2014年9月推出，并在2015年4月发布。

至于第三代Apple Watch SE，预计该设备的显示屏尺寸将与Apple Watch Series8相同。如果新的Apple Watch SE采用与Series8相同的更薄的边框，这意味着它将有41毫米和45毫米的表壳尺寸，而目前的Apple Watch SE为40毫米和44毫米。他还预计，今年的Apple Watch9系列将采用与8系列相同的显示屏尺寸。

与分析师Ross Young和Jeff Pu的观点一致，David Hsieh认为下一代Apple Watch Ultra将采用更大的2.13英寸显示屏，目前Apple Watch Ultra的显示屏按矩形测量为1.99英寸。

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