2023年值得关注的10款AI产品：从AI绘画到AI写作工具

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:2023年看起来将是 AI 的重要一年，本文整理了10款值得大家密切关注的 AI 产品，从 Notion 的新 AI 助手到 Stable Diffusion。这些应用程序可能会引起轰动并获得Product Hunt2022金猫奖提名。下面一起来看看吧!

一、Notion

网址:https://www.notion.so/

Notion 是一款强大的在线笔记应用，用户可以在其中编写、计划、协作和组织。它支持做笔记、添加任务、管理项目等等。就好比乐高积木结构，Notion 提供构建块，用户可以创建自己的布局和工具包来完成工作。

二、OpenAI

网址:https://openai.com/

OpenAI 是营利性公司 OpenAI LP，其母公司是非营利组织 OpenAI Inc，从事人工智能领域的研究，其目标是促进和发展友好的人工智能。其开发的产品包括:AI 模型 GPT-3、DALL-E2以及 AI 对话产品 ChatGPT 等等。

三、Theneo

网址:https://theneo.io/

Theneo 是一种生成类似 Stripe 的 API 文档的 AI 工具。其 ML 模型负责生成和发布 API 文档的繁琐手动工作，使它们更容易生成——对作者的技术要求更低，对开发人员的编写强度更低。

四、LongShot AI

网址:https://www.longshot.ai/

LongShotAI是专门针对谷歌搜索引擎的AI写作工具。从想法到 SEO 内容。借助实时内容、事实核查、语义 SEO、自定义 AI 等功能，利用 AI 的创造力。

五、GoCharlie.ai

网址:https://www.gocharlie.ai/

GoCharlie.ai是一款人工智能营销工具。它是每个内容营销人员利器，每周可以为营销人员节省数天的内容创建时间。他的技巧包括获取4K 图像、来自 YouTube 链接的博客大纲、1500字 + 博客、一键生成博客、图片的文本复制，以及帮助指导写作的内容评分。