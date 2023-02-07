用户反复退费获取蚂蚁森林绿色能量被封号 法院：处罚正当

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:据杭州互联网法院消息，近期，杭州互联网法院判决了涉及“蚂蚁森林”的案件。

在蚂蚁森林中，用户可以通过互相浇水等方式进行好友间互动，将储存的“绿色能量”转移至其他账号。作为蚂蚁森林用户，赵某（化名）就注册有5个账号，其中4个账号专门用于给主账号“浇水”，让其获取更多“绿色能量”。

在使用蚂蚁森林过程中，赵某多次从他人处收购“绿色能量”，且多个账号在同一时间出行步数相同，分别获取几乎相同数量的“绿色能量”。同时，赵某通过反复缴纳水电费并退费的方式，获取了多份“绿色能量”。而后，赵某的多个账号被暂时限制使用蚂蚁森林。

赵某认为蚂蚁集团对其账号采取的限权措施不当，遂诉至法院，要求解封其名下的受限账户。蚂蚁集团则认为，赵某获取“绿色能量”的行为违反《蚂蚁森林用户使用须知》的约定，也与公益属性相悖，其要求解封账号并无依据。

法院经审理认为，根据《蚂蚁森林用户使用须知》约定，若赵某存在购买或出售绿色能量或浇水服务，通过虚假合种、虚假绿色出行、虚假交易等违反诚信的方式获取绿色能量，或存在将蚂蚁森林产品或服务用于其他商业用途的不当行为，蚂蚁集团可对其蚂蚁森林账号采取限制或禁止使用蚂蚁森林全部或部分服务等处理措施。

（举报）