特斯拉上海工厂计划提高产量至每周平均生产近 2 万辆汽车

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日消息:根据路透社看到的一份计划备忘录和一位知情人士透露，特斯拉计划在未来两个月内提高其上海工厂的产量，以满足其最畅销车型积极降价所带来的需求。

根据这份备忘录，至少在今年2月和3月，特斯拉上海工厂计划每周平均生产近2万辆汽车，接近去年9月份的水平。去年9月，上海工厂生产了82088辆Model3和Model Y汽车。据特斯拉近日递交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K 文件显示，2022年特斯拉的总营收为814.62亿美元(约5498.69亿元)，同比增长51%。其中，特斯拉在中国市场实现营收181.45亿美元(约1224.79亿元)。但中国市场的占比有所下滑，从2021年的26% 下滑至22.27%。

为刺激电动汽车销量，特斯拉于1月6日将中国市场上的Model3和Model Y的售价分别下调6%和13.5%。有数据显示，1月9日至15日，特斯拉电动汽车在中国市场的平均日销量达到了12654辆，同比增长了76%。截至1月29日，特斯拉在中国的日均零售量较上年同期增长了36%，达到25686辆。

在上周的财报电话会议上，特斯拉CEO马斯克表示，在全球降价后，1月份的订单大约翻了一番。马斯克同时预计，2023年的交付量有可能达到200万辆。

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