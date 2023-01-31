抖音生活服务《春节数据报告》：春节相关订单量累计超2467万单

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日 消息:抖音生活服务发布《春节数据报告》显示，兔年春节，线下消费快速复苏。1月21日至27日（除夕至正月初六），春节相关订单量累计超过2467万单，餐饮、旅游住宿、休闲娱乐行业全面升温。

《报告》显示，春节期间，美食的订单量累计超1238万单，交易额同比2022年春节增长112%。地方菜是很多消费者家庭聚餐、朋友聚会的首选，在众多菜系中，川菜最受欢迎，其次为本帮江浙菜、粤菜、北京菜、湘菜。

春节期间，各地热门景区“人从众”场面再现。1474万人选择省内周边游，397万人选择省外出游。广东、河南、江苏、四川、山东、安徽是春节期间文旅最热门的6个省份。重庆成春节期间全国打卡数量最多的城市，西安、成都、上海、北京、广州紧随其后。

另外，春节期间，超530万名生活服务探店达人们发布了1768万+条探店视频，视频累计播放1097亿+次、获赞19亿+次，让更多的好商家被发现。

户外掀起休闲玩乐潮。各大商场和步行街人气十足，春节期间相关订单同比增长79.1%。文化娱乐消费需求在春节假期充分释放，节日期间，户外玩乐、电影演出、酒吧等娱乐项目迎来消费热潮。

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