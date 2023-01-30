理想回应L9当街起火烧成铁架子 官方回应：未造成人员伤亡

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:据媒体报道，1月29日，山东济南一理想L9车头当街起火，当地消防与公安赶至现场。事故中的理想L9疑似从车头部分开始起火，车辆受损严重。视频显示， 消防灭火后这辆车只剩铁架子。
30日，理想汽车公关回应称，目前交警消防介入调查。该事故未造成人员伤亡，原因有待官方公布。
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很多电动车在设计方面会别出心裁”，比如灯语”，特斯拉有，小鹏也有。汽车博主@陈震同学在等红灯时遇到一台小鹏P7这台P7的贯穿式LED日行灯一直在闪烁，像是呼吸一般，更像是早些年间的影视《霹雳游侠》里面的场景。同时该车主还表示这个设计在车友之间还是按一下打个招呼还是挺有意思的，但不至于被说的那么low，特斯拉还有新年灯语呢，也没人看有人说都夸有创意，真的是跪久了！
有理想汽车车主表示，自己在开车时，中控屏突然显示后方有人追车，但实际上车后并没有人，画面显得十分诡异。针对上述情况，理想汽车售后服务人员表示，L2级别的辅助驾驶以人的判断为主，在雨雪天气、夜间和大雾等情况下，有识别错误的可能。理想汽车CEO李想也表示，J5光感算法的一个BUG，下雨的时候出现，等一版OTA吧。
针对“车主夜间驾车中控显示有人追车”的情况，理想汽车官方再次回应称，这是理想L8Pro视觉感知算法的BUG，有一定概率在雨天夜间的环境，后视相机被水滴所干扰。这个问题只影响感知环境显示，不会影响功能控制，请大家放心驾驶。当前车主在雨天可以打开后雨刮，排除水滴的干扰后，会大幅降低出现的概率。
滑雪场的缆车，因为运行次数和时间都较为密集，不少雪场都使用开放的座椅式缆车，但是因为缆车保险只有一道阻拦杆，有网友担心缆车的安全问题，害怕乘坐途中会掉下来。此类事故在雪场也是偶有发生。座椅式缆车因为不用脱雪板，滑雪时乘坐和上下缆车都更为便捷，但需要游客严格按照规定乘坐，避免发生上文中的坠落事故。
一位网友在火锅店菜品中发现蓝环章鱼，引起公众关注。1月17日，一位深圳的网友报告称，家人前几天在山姆福田店买的一盒冷冻小章鱼中发现有一只蓝环章鱼。专家警告称，蓝环章鱼体内的毒素是河鲀毒素，不管经过多么高热烹饪，也不会消失，它会对我们的呼吸及呼吸有关肌肉产生麻痹作用目前尚无特效药可治疗。
2022年，《羊了个羊》成为现象级游戏，至今还有不少人在玩，不过这个游戏很奇怪，统共只有两关。羊了个羊”创始人张佳旭带领主创团队在直播中和玩家见面，据介绍，羊了个羊”的难度每天都是波浪形的，并非每天都很难，想要过关，其实是有机会的，太简单了的话，大家也会觉得没意思。”结果没想到，在爆火之后一个发《羊了个羊》视频的人，短短一条视频就能收入到35万+。
1月29日，江苏南京，有网友发视频称一停车场内，多辆油车占用电车充电位停车被掰车牌。视频中可见，多辆汽车在充电桩处停放，车牌均被人掰弯。一个东西的用途合不合理得看它的最初用途是什么。
中国邮政定于2023年1月5日发行《癸卯年》特种邮票，一套两枚。这套邮票的图稿日前已正式公布，图稿邀请著名艺术大师黄永玉执笔绘制。中国邮政发行《癸卯年》特种邮票一套2枚，邮票图案名称分别为：癸卯寄福、同圆共生。
新国标规定，超标电动车由于本身安全性不符合现在最新要求，将逐渐被市场淘汰。但考虑到实际情况，各地都普遍设立了过渡期，在过渡期内超标电动车可以悬挂临牌上路，使用不受限制。不过，自2019年开始设置的三年过渡期，如今不少地方已经到期。而过渡期能否再次延期也引起车主们的关注。云南昆明有网友留言表示：几千块的电动车对普通市民来说是一笔大开支，希望政府能结合实际情况给予延长过渡期限。12月22日，昆明市公安局交警支队回复表示：自2019年4月15日起，昆明市电动自行车管理执行国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-
对于1月17日安徽安庆发生的一起劳斯莱斯接亲时装上石墩导致断轴趴窝一事，西部决策视频报道称，办案人员称，可能是车速过快，轮胎底盘都脱落了，没有人员受伤，目前正在处理。从现场拍摄的画面来看，这台库里南左前车头直接怼到了是石墩上，左前轮毂被撕裂，直接断轴，翼子板严重变形，至于大灯，当然也没逃过一劫，貌似车内的安全气囊也有弹出，周围还有不少人在围观。BlackBadge车型进一步提升至600马力，900Nm，0-100公里/每小时加速只需5.1秒。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。