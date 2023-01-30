理想回应L9当街起火烧成铁架子 官方回应：未造成人员伤亡

2022年，《羊了个羊》成为现象级游戏，至今还有不少人在玩，不过这个游戏很奇怪，统共只有两关。羊了个羊”创始人张佳旭带领主创团队在直播中和玩家见面，据介绍，羊了个羊”的难度每天都是波浪形的，并非每天都很难，想要过关，其实是有机会的，太简单了的话，大家也会觉得没意思。”结果没想到，在爆火之后一个发《羊了个羊》视频的人，短短一条视频就能收入到35万+。