理想开源星环OS 李想回应：不设任何商业模式

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:理想汽车今日正式发布《理想星环OS技术白皮书》，系统阐述了汽车操作系统的定义、发展趋势，并结合创新场景案例，详细介绍了理想星环OS的技术架构及核心系统。自4月底起，理想汽车将在官方网站“开源论坛”逐步开放各模块源代码。

理想汽车董事长李想表示，此次白皮书发布是星环OS开源进程的第一步。他强调，星环OS自立项之初便定位为“空间智能操作系统”，而实现这一目标的关键路径唯有开源。李想指出:“唯有开源，才能让星环OS成为整个智能汽车产业的公共底座。”

理想星环OS涵盖智能车控、智能驾驶、通信中间件、信息安全系统四大核心模块，旨在通过开源降低行业研发成本。据测算，开源后主机厂与供应商每年可节省数千万至上亿元的OS授权费用，整个行业有望减少100亿至200亿元的重复研发投入。

李想承诺，理想汽车将“不设商业模式，不搞技术壁垒”，并持续投入研发迭代。他呼吁同行、开发者及合作伙伴共同参与系统优化，认为只有当更多车企与开发者加入、用户需求反哺系统进化时，智能汽车的未来才能真正开启。

理想星环OS的开源被视为智能汽车领域的重要里程碑。分析人士指出，此举不仅加速了行业技术共享，还可能推动形成更开放的智能汽车生态，为全球车企提供低成本、高效率的底层操作系统解决方案。

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