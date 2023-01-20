苹果配备3纳米M3芯片的新MacBook Air或于2023年下半年推出

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日消息:据DigiTimes的报道，苹果计划在2023年下半年发布新的MacBook Air，它可能配备3纳米芯片。这种芯片可能是苹果的下一代M3芯片，与苹果目前的5纳米芯片相比，它将提供更快的性能和更高的能效。

「供应链更关注更实惠的MacBook Air，预计将在2023年下半年更新，可能会配备3纳米的处理器，」该报道援引业界人士的话说。该报道没有提供关于MacBook Air的任何其他细节，也没有提供更具体的推出时间表。

苹果的芯片制造合作伙伴台积电在12月底启动了3纳米芯片的大规模生产。下一代MacBook Air中的M3芯片可能是苹果首批3纳米芯片之一，与今年晚些时候iPhone15Pro机型中的A17仿生芯片一起。

本周早些时候，苹果分析师郭明錤声称，14英寸和16英寸MacBook Pro也将在2024年更新3纳米的M3Pro和M3Max芯片。这将是苹果常规更新节奏，因为M1和M2芯片在MacBook Air中首次亮相，随后这些芯片的Pro和Max版本在MacBook Pro中出现。

目前采用M2芯片的MacBook Air于7月发布，采用了全新的设计，在显示屏上有一个刘海，支持MagSafe充电功能，配备1080p摄像头等。苹果还在继续销售采用M1芯片的MacBook Air。

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