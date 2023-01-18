Canalys：2022智能手机市场份额小米全球第三

根据市场调研机构Canalys的最新数据，2022年第四季度全球智能手机出货量同比下降17%，全年出货量下降11%，苹果以25%的市场份额重夺市场第一;三星以20%的市场份额屈居第二;小米市场份额下降至11%，位列第三;OPPO和vivo均跻身前五，市场份额分别占比10%和8%。所有厂商都面临着极其严峻的挑战。
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科技市场独立分析机构Canalys发布数据称，2022年第四季度，全球智能手机出货量同比下降17%。2022年全年出货量下降了11%，降至12亿部以下，因此不难看出所有厂商这一年都面临着极其严峻的挑战。与渠道建立强有力的合作关系对于保住市场份额具有重要意义，因为在艰难的市场条件下，渠道伙伴和厂商之间的谈判很容易擦枪走火。
Canalys的研究显示，2022年印度智能手机出货量降至1.52亿部，与2021年相比下降了6%。2022年，全球宏观经济增长受阻，导致间歇性供应短缺问题和需求疲软现象出现。OPPO和realme分别位居第四和第五，出货量分别为540万和270万部。
Counterpoint Research的最新研究数据显示，今年第三季度，全球智能手机市场营收同比下降3%，略高于1000亿美元。整个智能手机市场出货量也在第三季度同比下滑12%。该公司的智能手机营收同比下降4%。
据appleinsider报道，与2021年相比，2022年假日季度的全球智能手机出货量下降了17%，但尽管存在供应问题，iPhone还是重新夺回了头把交椅。
据 CINNO Research 最新报告显示，2022年中国市场智能手机销量或仅约2.55亿部，同比下降19%，各季度销量同比均呈现负增长，跌幅14%-21% 之间，创下2015年以来最差年度销量成绩，8年内将首次跌破3亿部。2022年中国市场5G 智能机销量占比84%，超越八成，同比增长6个百分点，2022年上市的智能手机新机中5G 智能机占比85%，与去年相当。预计2024年中国市场5G 智能机渗透率96%。
1月5日消息根据相关调研机构的数据，小米拿下了国产高端智能手机市场份额第一的位置。这个成绩并非季度或者年度成绩，主要统计了2022年W51这段时间，以及4000元到6000元的价位段区间。手机搭载第二代骁龙8，全系LPDDR5X、UFS4.0，配备三星E62K屏，支持徕卡影像。
联想在2022年第四季度位居个人电脑市场第一，出货量总计1550万台，同比下降29%。惠普位列第二，第四季度出货量下降了29% 至1320万台。2022年全年，其出货量下降了25% 至5520万台。戴尔在第四季度的销量下降幅度最大，出货量下降了37% 至1080万台，排名第三。苹果在第四季度和全年排名中均位列第四，截至2022年，苹果电脑出货量为2720万台，下降了6%。华硕的出货量与2021年相比，下降了4%，跻身前五。
科技市场独立分析机构Canalys发布报告称，全球网络安全市场在2022年第三季度仍同比增长15.9%，达到178亿美元。Palo Alto Networks是本季度第一大厂商，同比增长24.9%，市场份额从2021年第三季度的由7.8% 增长至8.4%。欧洲、中东和非洲地区的网络安全支出达到52亿美元，亚太地区为24亿美元，拉丁美洲为6亿美元。
2020年2月，小米10系列代表小米首次冲击高端市场，并且取得了梦幻开局首销1分钟销售额破2亿。2022年，小米正式将高端化明确为集团战略，提出全面对标苹果。雷军提出目标小米手机和体验要全面对标iPhone，3年内拿下国产高端手机市场份额第一。
中关村在线消息：1月19日，数据分析机构CINNOResearch发布2022年中国智能手机销量报告，该榜单根据月度国内手机销量监测为数据基础，提出2022年国内手机销量或仅约2.55亿部，同比下降19%，创下2015年以来最差年度销量成绩，8年内将首次跌破3亿部。2022年中国手机市场苹果仍以强劲表现站稳第一位置；荣耀市场表现稳定，跃升至第二位置。我们会持续跟进更多信息。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。