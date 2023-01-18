海南通报整治17款违法违规“网络游戏类”移动应用程序

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:海南省网信办发文称，为进一步整治移动互联网应用程序违法违规收集使用个人信息乱象，近期，海南省互联网信息办公室针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索取权限等侵害公民个人信息的违法违规现象，对省内用户量大、与民众生活密切相关的各类应用程序收集使用个人信息情况进行了技术检测。
结果显示“画线火柴人”“我切的贼溜”“机甲斗兽场”“幸存者危城”“幸福家园”“生死狙击之僵尸前线”“佩琪试衣间”“火柴人对决3”“2048解压方块”“超级机甲英雄”“闲置僵尸避难所”“丰收农场”“梦幻沙城”“机甲英雄模拟器”“驾驶倒车我最行”“迷你香肠世界”“照顾宝宝模拟器”共17款网络游戏类App均不同程度存在强制索取用户权限、未列明索权目的及超范围收集个人隐私信息等行为，涉嫌违反《移动互联网应用程序信息服务管理规定》。
海南省网信办表示，上述名单中移动应用程序运营单位应严格遵守互联网法律法规相关规定开展经营活动，对照《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，举一反三开展自查自纠，坚决杜绝此类违法违规收集使用个人信息行为再度发生。
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