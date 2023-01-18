苹果 iPhone15Pro Max 独占潜望镜头2024年将扩展到iPhone 16 Pro两款机型

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:一份新的报告称，iPhone15Pro Max将是2023年唯一获得潜望镜相机镜头的苹果智能手机，并受益于大大增强的光学变焦，该硬件将在明年成为两款iPhone 16 Pro机型的功能。

据The Elec报道，苹果打算将「折叠式变焦」潜望镜长焦镜头作为今年iPhone15Pro Max的独家功能，这证实了苹果分析师郭明錤的一份报告。郭明錤此前曾表示，iPhone15Pro Max将是iPhone15系列中唯一获得潜望式相机镜头的机型，分析师Jeff Pu也曾作出这一预测。韩国一份报告称，苹果将在2024年把潜望镜镜头系统作为iPhone16Pro两款机型的功能。

在潜望镜系统中，进入长焦镜头的光线被一个倾斜的镜子反射到相机的图像传感器上。光线行进方向的改变使得手机内的长焦设置可以「折叠」得更长，使用户可以进一步放大而不产生任何模糊。

据The Elec报道，苹果正在为OIS光学稳定器寻找新的供应商，这些OIS将被用于今年的iPhone15Pro Max的潜望镜镜头。苹果将依靠韩国公司LG Innotek和Jahwa Electronics提供OIS，取代现有的iPhone相机模块执行器制造商Japan Alps和Mitsumi。

苹果决定让今年的6.7英寸iPhone15Pro Max机型独享硬件功能，这可能会让那些希望在较小的6.1英寸Pro机型中寻求最佳功能的升级者感到沮丧。自iPhone12Pro和iPhone12Pro Max以来，苹果在其iPhone「Pro」型号之间相机功能没有差异。

有传言称，iPhone15Pro和iPhone15Pro Max之间的差异化将加大，部分原因是iPhone14Pro Max的销售比预期的要强。彭博社的Mark Gurman说，iPhone15Pro Max有可能被改名为iPhone15Ultra，就像Apple Watch Ultra。

鉴于iPhone15预计在9月发布，其额外的细节仍然相当少，但人们普遍预计苹果将转向USB-C接口，并将灵动岛扩展到今年的所有新款iPhone上。

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