魅族：将 3 年建设 1000+ 家体验店聚焦用户服务

站长之家 1 月 13 日讯：近日，魅族科技与爱施德正式达成战略合作，双方将共同致力于魅族线下门店建设与服务品质提升，积极完善线下布局，目标三年打造 1000+ 家体验店，携手为魅友以及全国手机与智能化汽车消费者提供最优质的线下服务
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2022年，魅族科技与星纪时代完成战略协同，融入李书福引领的出行科技生态圈，携手开创多终端、全场景、沉浸式融合体验新赛道。魅族科技与爱施德正式达成战略合作，双方将共同致力于魅族线下门店建设与服务品质提升，积极完善线下布局，目标三年打造1000+家体验店。站在未来战略的新起点上，魅族将在线下为魅友们呈献更亲近、更便捷、更全面的服务体验，并积极与汽车品牌展开合作，为消费者提供手机、汽车、AIoT、生活方式等多终端、全场景、沉浸式融合体验。
继2022年魅族科技与星纪时代完成战略协同，入驻出行科技生态圈以后，近日，魅族科技又和爱施德“牵手”，双方将共同致力于魅族线下门店建设与服务品质提升，目标三年打造1000+ 家全场景体验店，让用户体验再升级。同时也将会为众多魅友带来很多品质尊享!目前，魅族科技全国各大区域线下渠道大客户沟通会已在杭州、南京、成都、武汉、济南、珠海6城圆满召开。关于爱施德:爱施德是中国领先的数字化零售和分销服务商，多年入选「中国企业500强」，渠道覆盖 T1- T6全线城市和10万家手机门店，在海外销售和仓储服务上也有完善布局。
声明：本文来自于微信公众号 德外5号，授权站长之家转载发布。根据纽约时报公司今年3月公布的2021年财报，公司全年收入达到20.7亿美元。《纽约时报》盈利能力的增长还取决于能否成功地将用户关系变现，并保持足够的吸引力。
声明:本文来自于微信公众号 十里村，作者:村长住在十里村，授权站长之家转载发布。各位村民好，我是村长。村长今天就分享到此，期待各位转发、评论、点赞。
据山东省文物考古研究院披露，在淄博市临淄区赵家徐姚村西发现了一处旧新石器时代过渡阶段的人类遗址，距今大约1.32万年。赵家徐姚遗址核心区域面积约400平方米，出土1000余件早期人类遗物，以动物骨骼、陶片、陶塑为主，包括100余件陶塑制品有少量的石制品和蚌壳制品。遗址保存相对完整，性质明确，对认识当时的社会组织形态和人类生业模式有重要意义。
声明:本文来自于微信公众号 德外5号，作者：王涵授权站长之家转载发布。根据纽约时报公司今年3月公布的2021年财报，公司全年收入达到20.7亿美元。《纽约时报》盈利能力的增长还取决于能否成功地将用户关系变现，并保持足够的吸引力。
特斯拉宣布超级充电站中国大陆第10000桩建成在即，并自信的说道：这么密集多样的网络布局，充电有啥难。”特斯拉还表示：当燃油车只能在加油站补能时，电动车能在家充、在公司充、在商场充、在景区充[666]”所谓特斯拉超级充电桩是特斯拉独立运营的，针对特斯拉车型的专属高速直流充电桩。超充桩有限覆盖的区域还是以城市为主，长途出行，包括特斯拉在内的纯电动车必然还是不如燃油或混动车型方便的。
苹果宣布推出“跨年福利”，2022年12月30日至2023年1月2日，购买指定 Apple 产品最高立省1000元。主要注意的是，本次活动仅针对最终用户消费者使用支付宝、花呗、微信支付，或使用招商银行、中国建设银行、中国工商银行或其他带有 Visa 及万事达卡标志的信用卡并以特定方式付款，不得与任何其他促销、折扣或优惠同时享受。AirPods 可立省100元。
2020到2021年，剧本杀市场飞速发展，资本、作者、店家、玩家疯狂入局，剧本杀的红海催生出了一个新产业——“发行方”。市场变大，作品质量是否提升了“天花板”暂且不谈，可喜的是，发行收入的天花板一路水涨船高。以20年爆款出圈作品《你好》为例，原本可能只是一个质量堪堪一般的情感本，经过抖音短视频等宣传矩阵的营销发酵，作品在某购本平台销量已经达到5000余册。爆款情感本《你好》据悉，发行方会依据自身实力、成立年限、是否出品过爆款剧本等多方面因素来界定与作者的收稿分成。宣传包装能力较弱的小发行会适当让利，作者能拿到
苹果官网推出跨年优惠活动，2022年12月30日至2023年1月2日，使用指定支付方式购买符合条件的产品可享立减优惠。在AppleStore在线商店或部分AppleStore零售店购买符合条件的产品时，使用支付宝、花呗分期、微信支付，或使用招商银行、中国建设银行、中国工商银行或其他带有Visa及万事达卡标志的信用卡进行支付，即可享受优惠。AirPods可立省RMB100。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。