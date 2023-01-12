集齐五福了吗?长安汽车已为您备好惊喜福卡，速来领走！

集五福第二天，你集齐福卡了吗?除了扫福、亲友相互赠送福卡，今年长安汽车小程序也能领到惊喜福卡。此外，长安汽车还备好购车补贴，给年底有购车计划的朋友送去一份福利和福气。

福利具体怎么领?用户上支付宝搜索“长安汽车”，进入小程序参与预约试驾等互动，即可领取惊喜福卡。据长安汽车小程序显示，包括锐程PLUS、逸动PLUS等十多款车型均能试驾且有相应的优惠补贴。此外，长安汽车还备下500元购车补贴，用户领取到刮刮卡就有机会赢取，先到先得。

有福卡，又有实打实补贴，这份“福气”，你心动了吗?

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