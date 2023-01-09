万柳书院少爷是什么梗 喻少是怎么火的？

最近，一则胯下运球的短视频突然火了，网友纷纷在该视频下留言自称“老奴”。而这个视频之所以会突然爆火，主要是因为他的视频定位在“万柳书院”。

据了解，万柳书院是北京海淀区著名的豪宅，它的周围还环绕着众多的名校，比如中关村三小、人大附中等。据说每平方米的房价超过36万，一套将近300平米的法拍房，经过117次竞拍，以1.09亿成功售出。

有眼尖的网友在视频中发现了一个精彩瞬间，据说墙上的画可能是齐白石的真迹，估值可能超过4亿人民币。尽管这份传闻无法考证，但这却让这位博主在大多数网友看来更显“少爷”。于是，他便成为许多网友心中的“万柳书院少爷”，大家甚至为他取了一个称呼:喻少。

尽管他最后删掉了那条让他火上热搜的运球视频，但是“二少爷”们依旧接踵而来，一边在直播间里大秀“少爷仪态”，一边大赚网友们的打赏金。

在互联网时代，财富与社会关注程度的正向关联变得越来越明显，背后的“金钱为王”现象可见一斑。例如，万柳书院“少爷”这种情况，其拥有的财富程度是普通民众无法企及的，他的身份也成为了一种不可分割的文化符号。此外，通过财富使自己暴露在社会大众面前，也让大家“被迫”凝视，例如自媒体平台可以用金钱购买推流服务。许多普通人既怨妒他人财富，又成为他人获得更多财富的“数字劳工”。

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