阳敌手机壳搜索量半个月暴涨2300倍 网友：乐观也很重要

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:最近，布洛芬、N95口罩、洗鼻器、抗原自测盒等防疫物品频频登上热搜，成为时下硬通货。此外，黄桃罐头、“阳敌护身符”等也走红网络。有网友表示朋友打印了杨迪附身符在办公室，真的很管用，其他人都阳了就他没阳。
淘宝平台数据显示，布洛芬、N95口罩、抗原、消毒液等成为最受关注的居家防疫物资。血氧仪、洗鼻器也在“决赛圈”前夕走红。
其中，“阳敌手机壳”搜索量半个月暴涨2300倍，谐音梗背后，是网友自我调解、疏导情绪的投射。
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自从高通表示2023年将会有更多的三星手机使用骁龙芯片后，多份报道都称三星Exynos2300芯片已经消亡，然并非如此。三星Exynos2300芯片并没有取消，不过定位有所不同，不会直接对刚高通是与用于中高档智能手机的联发科同类芯片展开竞争。三星MX正在组建新芯片开发部门，新部门可能会优化Exynos系列芯片，或者完全自主开发一款新的处理器。
26日晚间，国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知，通知提及，优化中外人员往来管理，取消入境后核酸检测及隔离政策。飞猪数据显示，该政策发布不到一个小时，飞猪国际机票搜索量瞬时增 8 倍，其中入境航班搜索量为近 3 年峰值。飞猪机票业务负责人向敏表示，随着出入境疫情政策的优化调整，大家对出入境旅行的期待值将迅速转化为行动，国际航班的预订会很快起量，尤其是入境航班将会率先爆发。
据市场消息人士透露，三星电子即将推出Exynos 2300应用处理器，与用于中高档智能手机的联发科同类芯片展开竞争。自高通宣布其骁龙处理器将于2023年开始在更多的三星Galaxy智能手机中使用以来，有传言称，三星已取消Exynos 2300处理器的研发，后续将发布的Galaxy S23系列旗舰机型将只使用高通的骁龙8 Gen 2。三星将在Galaxy Unpacked 2023上推出搭载有Exynos 2300处理器的Galaxy S22 FE和Galaxy Tab S8 FE。
12月9日，顺丰冲上微博热搜榜，彼时有网友有反馈称，顺丰小程序提示网络异常，网页打不开。然仅仅过了3天，顺丰再次因为崩溃”上了热搜，出现的问题包括顺丰小程序无法使用，寄件、查件无法正常进行，PC网页版也是如此。最近经常快递服务异常，是因为一些网点因特殊原因人手不够。
2022年就剩下三周时间了，2023年就要到了，大家明年有什么计划吗？刚刚携程、同程等旅游平台发布了最新数据，截至今日12时，本周内2023年出行搜索热度较去年同期上涨超过900%。2023年1月份还有春节，预计应该是1月21月-2023年1月27日放假，调休也需要28日、29日上班即可，连上一周。
据《环球时报》报道称，其在中国铁路12306 APP查询发现，明年1月4日出现一趟北京西至香港西九龙站的G79次列车，显示列车运行图调整，暂停发售”，该日期前则全部显示当前线路无直达车次”。香港西九龙站的客服人员21日告诉《环球时报》记者，目前西九龙站尚未恢复正常的客运服务，具体恢复时间还无法确定。本月早些时候，已有乘客发现本月25日和26日曾出现多个内地城市开往香港西九龙的车次，均显示为列车运行图调整，暂停发售”。根据广铁集团此前发布的数据，内地至香港的跨境铁路暂停运营前，每日开行进出香港的跨境列车共105对，其中?
官方正式公布了2023年元旦放假时间，从2022年12月31日至2023年1月2日，共3天。且这次假期不需要调休，没有烦人的补班，大家可以尽情的享受假期。一些准备乘坐火车、高铁返乡或出门旅行的朋友们，元旦回来就要开始抢票了。
国家联防联控机制发布“新十条”，再次给出一个积极信号。接下来的一个月是旅游旺季。截至7日中午12点，本周携程2023旅游搜索热度较去年同期增长超过900%，体现了用户的乐观预期。
上海一网友发现自己的手机突然欠费了，查询后看到原来32元的套餐变成了99元，觉得套餐不划算后想在App内变更，却发现多是近百上千的套餐，最便宜的53元套餐却限制50岁以上。对于突然涨价，客服回应称，一般会提前告知，没收到提醒，很抱歉。除双方合同另有约定外，不得以任何形式强制或限制用户选择或更改任一在售的资费方案。
为了激励和鼓励省外员工春节期间留在杭州工作，促进企业尽快恢复生产，杭州将发放600元消费券给那些春节期间在杭缴纳社保的非浙江户籍员工。12月12日，义乌出台“留义过年”政策，缴纳职工基本养老保险的非金华籍义乌人员可申请500元数字人民币红包。不过也有网友表示如果给这么多的话，那可以考虑节后再回家。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。