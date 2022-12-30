吉利旗下公司全资持股魅族科技

站长之家 12 月 30 日讯：天眼查数据显示，珠海市魅族科技有限公司发生工商变更，原股东天音通信控股股份有限公司、珠海虹华新动能股权投资基金（有限合伙）、海通创新证券投资有限公司、黄秀章等退出，吉利控股公司武汉星纪魅族科技有限公司成为唯一股东。
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企查查APP显示，近日，珠海市魅族科技有限公司发生工商变更，原股东黄秀章、天音通信控股股份有限公司、珠海虹华新动能股权投资基金、海通创新证券投资有限公司等退出，吉利控股公司武汉星纪魅族科技有限公司成为唯一股东。公司的市场主体类型，由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司”。珠海市魅族科技有限公司成立于2003年，注册资本3.81亿元人民币，沈子瑜任董事长、法定代表人。
企查查APP显示，近日，珠海市魅族科技有限公司发生工商变更，原股东黄秀章、天音通信控股股份有限公司、珠海虹华新动能股权投资基金、海通创新证券投资有限公司等退出，吉利控股公司武汉星纪魅族科技有限公司成为唯一股东；同时，公司的市场主体类型，由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司”。珠海市魅族科技有限公司成立于 2003 年，注册资本3. 81 亿元人民币，沈子瑜任董事长、法定代表人。
凤凰网科技讯12月30日消息，天眼查App显示，近日，珠海市魅族科技有限公司发生工商变更，原股东天音通信控股股份有限公司、珠海虹华新动能股权投资基金、海通创新证券投资有限公司、黄秀章等退出，吉利控股公司武汉星纪魅族科技有限公司成为唯一股东；同时，市场主体类型由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司”。图源天眼查此前，吉利手机关联公司湖北元时代科技有限公司曾申请注册“吉魅星”“魅星吉”“星吉魅”“吉族”“纪族”多个商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态均为等待实质审查。今年7月，吉利宣布收购魅族科技。
12月29日消息，据天眼查”显示，深圳比亚迪电动汽车投资有限公司发生工商变更，新增壳牌（中国）有限公司为股东，持股比例达80%。而比亚迪汽车工业公司持股比例由原先的60%变更为20%。目前，比亚迪电动汽车投资公司由壳牌（中国）有限公司和比亚迪汽车工业有限公司共同持股，持股比例分别为80%和20%。早在今年3月，比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升比亚迪新能源汽车用户的充电体验，双方将首先在中国和欧洲开启合作，并计划将这一合作关系扩展到全球。而此次工商变更，也被认为是比亚迪与壳牌合资公司的落定
据天眼查App显示，12月27日，北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司发生工商变更，股东新增网易传媒科技有限公司，同时，注册资本由约7831万元人民币增至约7992万元人民币。北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司成立于2008年2月，法定代表人齐笑，该公司股东还包括张艺谋、英特尔亚太研发有限公司、拉卡拉支付股份有限公司等。该公司官网显示，当红齐天是一家包括XR内容制作、载具研发、数字运营整体解决方案等业务的文化科技公司，张艺谋为联合创始人、艺术总监。
在不久前发布的“第二十届中国财经风云榜之保险行业评选”结果中，德华安顾人寿再获殊荣，夺得“年度影响力合资保险公司”奖项，彰显品牌实力。“中国财经风云榜”评选设置了包括保险、银行、基金、期货、证券公司等金融各领域的多个奖项，已经成为金融行业最权 威、最有影响力的年度评选之一，得到国内主流媒体的密切关注和广泛报道。今年，德华安顾人寿获评“年度影响力合资保险公司”，也是再度获此殊荣。德华安顾人寿保险有限公司德华安顾人寿始终坚持通过科技创新引领企业高质量发展，将数字化定位为与个险渠道并驾齐驱的公司战略，?
宁德时代宣布时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产。时代吉利是宁德时代与极氪汽车共创的动力电池制造及服务平台。时代吉利动力电池宜宾项目于2020年10月正式动工建设，规划年产能15GWh，总投资不超过80亿元，规划占地面积约500亩，历时14个月，现已全面投产。
比亚迪与UZAVTOSANOATJSC签署合资协议，双方成立合资公司，专注于生产新能源汽车及其相关零部件。合资公司将设在乌兹别克斯坦，未来主要生产比亚迪多款畅销新能源车型，包括DM-i超级混动车型和相关零部件。合作是比亚迪战略的核心部分，我们期待通过与UzAuto的合作，为乌兹别克斯坦消费者带来比亚迪领先的技术和一流的产品。
随着各地防疫政策的不断调整，各地高校也都在逐渐放开政策，“正常的”大学生活指日可待~但自由进出也只是大学体验的小小一隅。由于各地疫情形势不一、学生返校难度不同，网课依旧将会是各学校的一大授课方式。真是太适合想要试试内容创作又苦于无从下手的同学了!最近他们也在不断布局行业上最 流行的赛道——AIGC，并且已经官宣对AIGC产品万兴AI绘画进行公测。
吉利汽车在港交所发布公告称，极氪按保密基准向美国证交会递交可能进行IPO的注册声明草拟本。吉利汽车称，鉴于行业趋势及基于对本集团及极氪业务及营运的评估，建议分拆将提升极氪的价值，使极氪独立发展并充分释放其潜力，从使股东受益。极氪旗下豪华猎装轿跑极氪001累计交付已突破6万辆。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。