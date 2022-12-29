微信搜一搜发布《2022用微信搜什么》报告 “买菜”搜索量同比提升42%

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:微信搜一搜发布《2022年用微信搜什么》视频和数据报告，报告展示了2022年度的热点事件和用户搜索量变化，多维度展示了疫情影响下微信用户的关注点和搜索需求。报告显示，疫情令线上化成为常态，体育、音乐、学习、科技成了人们进步的动力源泉。

微信搜一搜数据显示，“健康码”“行程码”“核酸检测”等搜索量位列全年TOP20。因为防疫或居家需求，“医”和“食”等越来越多的线下消费也转移到线上，“买药”搜索量同比提高183%，“买菜”搜索量同比提高42%。随着年末出行和防控政策的变化，“布洛芬”等药品的搜索量也大幅攀升。

今年，学生的学习方式仍受疫情影响，“电子课本”搜索量同比攀升3倍。在学习类搜索中表现最为突出的是各类考试，高考月“高考”搜索量环比提高46%，“高校”搜索量环比提高32%，“考研”的整体搜索量与“考公”相当。

由于学校的学习场所受阻，在家里学习又效率不高，“自习室”似乎成为一种新服务，搜索量同比攀升46%。疫情虽使很多人选择躺平，但“努力”的搜索量仍是“躺平”的3倍。

此外，疫情也让人们更加珍惜与身边家人、朋友及邻居的情感联系。这一年，由于远游受阻，宅家品茗、近郊旅行、户外锻炼等成为放松心情和增进情感的重要方式。数据表明，“围炉煮茶” 搜索量同比攀升22倍，“露营”和“飞盘”的搜索量则分别同比攀升3倍和28倍。

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