三星电子或在明年开始大幅降低存储芯片价格 以提高市场份额

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:根据 DIGITIMES 的报道，尽管仍存在需求方面的不确定性，但 IC 分销商和测试设备供应商的消息人士透露，三星电子有望在明年开始大幅降低存储芯片的价格，以进一步提升其在全球存储芯片市场的份额。

研究机构和证券公司的最新报告显示，三星电子在今年三季度的晶圆代工业务营收达到了 55.84 亿美元，高于 NAND 闪存业务 43 亿美元的销售额。外媒报道称，这是三星电子晶圆代工业务营收首次超过 NAND 闪存业务营收。其中，三星电子晶圆代工业务的快速发展得益于与人工智能和 5G 通信相关的定制化芯片需求增加、先进制程工艺良品率的改善、成熟制程工艺竞争力的提升等因素。

而 NAND 闪存业务则遭遇挫折，由于个人计算机和智能手机需求下滑，NAND 闪存的需求和价格双双下滑，其中 NAND 闪存的合约价格较去年年底下滑了 13.9%。根据韩国时报的报道，截至今年第二季度，三星电子在 DRAM 芯片市场上占有 43.5% 的DRAM 芯片市场份额，其次是韩国 SK 海力士公司占有 27.4% 的份额，美国美光科技公司约占 24.5%。

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