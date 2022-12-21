苹果将自助维修计划扩展至配备M1芯片的台式Mac和Studio Display

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日消息:苹果公司今天宣布将其自助维修计划扩展到了搭载苹果自研芯片的 Mac 台式机。iMac、Mac mini 和搭载 M1 系列芯片的 Mac Studio 以及 Studio 显示器现在都提供零件、工具和维修手册，让客户可以自己进行维修。

目前，Mac 台式机和 Studio 显示器的零件仅在美国提供，尽管这一计划在本月早些时候已经扩展到了比利时、法国、意大利、德国、波兰、西班牙、瑞典和英国。搭载苹果自研芯片的 Mac 台式机和 Studio 显示器的维修手册可以在苹果公司的网站上找到。

客户可以从苹果的自助维修店租借 Mac 台式机和 Studio 显示器的工具包，每套 49 美元，7 天后必须归还。这一计划于 4 月在美国首次推出，为客户提供了获得苹果正品零件、工具和手册的机会，以便进行 iPhone 12、iPhone 13 和第三代 iPhone SE 机型的自助维修。这一计划在 8 月扩展到了采用 M1 系列芯片的 MacBook Air 和 MacBook Pro 机型。

苹果公司表示，这一计划是为那些「对维修电子设备的复杂性有经验」的个人准备的。对于大多数客户来说，苹果公司表示，访问像 Apple Store 这样的「专业维修商」是一个更好的选择。

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