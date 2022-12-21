腾讯音乐娱乐集团：QQ音乐 2022 年度听歌报告即将发布

据OPPO官方信息，今年 2022 未来科技大会将于 12 月 14 日- 15 日举行。作为OPPO一年一次的科技盛会，每年都能吸引数码圈和广大网友的关注及热议。那么，今年大会又有哪些新的动向值得关注呢?从官方海报上看，今年大会的主题是「致善·三生万物」， OPPO或将在本次INNO DAY上公布三大核心技术的最后一项——「安第斯」云服务。在OPPO「3+N+X」科技跃迁战略中，三大核心技术的最后的一块版图即将亮相。软硬服三位一体，加速生态型科技公司进程作为一家生态型科技公司，近年来，OPPO一直在积极探索和布局万物互融时代的前沿技术。在 2020 年