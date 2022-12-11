小米 13正式发布 8GB+128GB售价3999元

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:小米13手机于今晚正式发布，该手机整机重量只有 189g，厚 7.98mm，一共有 4 个颜色，黑、白、旷野绿、远山蓝，搭载6.36英寸三星E6材质直屏。

小米 13 机身厚度71.5mm，屏幕尺寸是 6.36 英寸OLED直屏，三星 E6 材质，全局亮度高达 1200nit，峰值亮度1900nit，支持全局 120Hz屏幕刷新率。

小米 13 搭载骁龙 8 Gen 2处理器，小米称这颗处理器在CPU部分性能超越 A15，功耗却降低了 47%，GPU 超越 A16 ，功耗降低 49%，30 分钟《原神》原画质下的帧率是 59.9 帧。

小米 13配备了小米澎湃电池管理系统，配备 67W 快充，38 分钟充满，还支持50W无线充电， 48 分钟充满100%，10W无线反充。

小米 13后置三颗徕卡专业镜头，主摄是索尼 IMX 800 传感器，长焦 3.2X 光学变焦，等效 75mm，光圈最大有 F/2.0；徕卡超广角镜头为 1200 万像素、15mm焦距和f/2. 2 光圈的组合；超长焦镜头则为 1000 万像素、75mm焦距和f/2. 0 光圈的组合，且支持光学防抖和 30 倍数码变焦。

小米13系列起售价为3999元（8GB+128GB），最高可选12GB+512GB售价4999元

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