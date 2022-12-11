小米13发布会直播地址 小米13系列发布会几点开始

小米13系列发布会在12月11日晚19:00开始，今晚发布会的主要产品包括小米13系列手机、MIUI14系统、小米MIX Fold2新配色、小米Buds4、小米Watch S2等多个产品，以下我们来了解下具体的介绍。
小米13屏幕是骁龙8Gen2芯片、6.36英寸E6直屏，IP68级防水、1080P分辨率、120Hz刷新率，后置相机是23mm主摄IMX800，4500mAh电池+澎湃G1充电芯片，支持67W有线、50W无线和10W反向快充，机身厚度7.98mm，重量189g。
小米13Pro使用了一块6.73英寸E62K120Hz显示屏，骁龙8Gen2处理器、IP68级防水、1920Hz PWM调光，主摄是1英寸大底的IMX989，电池容量4820mAh，120W有线+50W无线快充，厚度8.38mm，陶瓷版重量229g。
今晚发布会的其他硬件产品:小米MIX Fold2新配色、小米 Buds4、小米 Watch S2、小米Sound Pro、小米万兆路由器、小米迷你主机。
软件方面，将会发布MIUI14系统，新系统将会启动【剃刀计划】 ，第三方APP的使用体验将获得明显提升。
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