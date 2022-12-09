意外！世界上最快的拖拉机，速度可比一些跑车还快

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:在大家印象中，拖拉机不仅噪音大，而且开起来速度很慢。那如果拖拉机跑得非常快又是怎么样的呢?JCB Fastrac2是一款简化和增强性能的JCB Fastrac拖拉机，速度可达247公里/小时（153.8英里/小时）。

注：图片来自JCB 官网

几年前，英国拖拉机制造商JCB的一个团队就开始这么做了，他们用该公司Fastrac拖拉机的改装版，创造了世界上最快的拖拉机，并创下了吉尼斯纪录。在两次两公里的奔跑中，它的平均速度为135英里/小时（217.6公里/小时），峰值速度为153.771英里/小时(247公里/小时)。

这款拖拉机由JCB专有的7.2升6缸Dieselmax发动机提供动力，Fastrac2峰值功率为1016马力，扭矩超过2500Nm。值得注意的是，但请记住，尽管是简化版本，这款拖拉机重达5吨，所以团队必须开发创新的解决方案来改善空气动力学，以实现他们的目标。

注:图片来自JCB 官方视频截图

JCB首席创新和增长官蒂姆·伯恩霍普表示:“要让一辆五吨重的拖拉机安全达到每小时150英里的速度运行并再次停下来并不是一件容易的事情。”“最终我们不仅达到了这些目标，而且超过了这些目标，我们都感到非常自豪。”

有趣的是，就在几个月前，JCB的另一辆Fastrac拖拉机创造了世界速度纪录——平均速度为103.6英里/小时（166公里/小时）。但工程团队确信他们可以做得更好，所以在做了一些调整之后，他们再次尝试。2019年11月，在英国的埃尔文顿机场，他们成功地打破了自己的纪录。

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