魔兽世界10.0暗月马戏团全部任务汇总 暗月马戏团全声望任务

魔兽世界10.0在最近开启了暗月马戏团的活动，很多玩家还不清楚本次暗月马戏团有哪些任务，其中又有哪些新增的任务，下面就来为大家详细的介绍一下。
这次暗月马戏团所新增的任务相当多，除了用来换彩券的每日小游戏任务之外，专业技能也有专属的任务，而缴交物资的任务也更多样化了（根本就是物资消耗大作战）!
每日小游戏任务
任务名称
彩票
声望
任务内容
坦克指挥官
5
+250
在时间限制内用你的暗月坦克摧毁30个目标
人肉炮弹
5
+250
降落在目标区域的附近以获得5个积分
射击得分!
5
+250
在60秒内得25分
目标:乌龟
5
+250
丢3个圈圈到暗月乌龟上
痛扁豺狼人
5
+250
痛扁豺狼人以获得30分
专业技能相关任务
任务名
奖励
专业技能
任务目标
卡啦田鸡
代币*1
彩票*3
+250声望
+5烹饪
以简易面粉为肥蛙裹上面衣，然后放进史丹普.雷角身后的锅子里油炸出5份卡啦田鸡。
小小考古研习
代币*1
彩票*3
+250声望
+5考古学
将考古学收集到的15块化石碎片交给暗月马戏团的萨杜斯‧帕里欧教授。
让工作人员再次回到岗位
代币*1
彩票*3
+250声望
+5急救
使用暗月绷带治疗4名受伤的工作人员。
猎杀咸「海」狗
代币*1
彩票*3
+250声望
+5钓鱼
在暗月岛周围抓起5只美味鲱鱼。
特调泡饮
代币*1
彩票*4
+250声望
+5链金术
使用鸡尾酒雪克杯来混合月莓汁和泡沫饮料，调制出5杯月莓泡沫饮料。
宝宝需要两双新鞋
代币*1
彩票*4
+250声望
+5锻造
使用铁块，打造4副马蹄铁，然后为暗月马戏团的宝宝装上。
废物利用
代币*1
彩票*4
+250声望
+5附魔
分解暗月马戏团附近那些被丢弃的武器，取得6个预卜者之尘。
说到坦克...
代币*1
彩票*4
+250声望
+5工程学
修复暗月马戏团附近5台受损的蒸汽坦克。
处理我要的皮
代币*1
彩票*4
+250声望
+5剥皮
在暗月马戏团附近地上对4片紧实皮革做鞣革处理。
奖品短缺
代币*1
彩票*4
+250声望
+5制皮
使用暗月工匠包，配合粗线、闪光的小珠、以及蓝色染料，制作5个暗月奖品。
治疗用的草药
代币*1
彩票*4
+250声望
+5草药学
在暗月马戏团附近采集6朵暗月花。
让马戏团闪闪发亮
代币*1
彩票*4
+250声望
+5珠宝学
在暗月马戏团附近寻找玻璃碎块，然后切成5颗闪亮的「宝石」。
整修、循环、重复使用
代币*1
彩票*4
+250声望
+5采矿
在暗月马戏团附近收集6个坦克碎块。
旌旗满天下!
代币*1
彩票*4
+250声望
+5裁缝
使用暗月旌旗工具包里的粗线、红色与蓝色染料制作暗月旌旗，然后把旌旗竖立在暗月马戏团周遭松动的石头中。
记录未来
代币*1
彩票*4
+250声望
+5铭文学
将一捆奇特草药研磨成预言墨水，然后配合轻羊皮纸做成赛吉的占卜。
物资缴交相关任务
任务名称
彩票
声望
任务内容
奇怪的水晶
10
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将充能水晶交给萨杜斯.帕里欧教授。
奇特的蛋
10
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将怪异的蛋交给亚布.尼比盖尔。
令人着迷的魔法书
10
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将神秘的魔法书交给赛吉。
不可思议的武器
10
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将装饰华丽的武器交给萨杜斯.帕里欧教授。
占领的旗帜
5
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将这个破损的旗帜交给萨杜斯.帕里欧教授。
敌人的勋章
5
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将夺得的勋章交给萨杜斯.帕里欧教授。
夺得的日志
5
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将夺得的日志交给萨杜斯.帕里欧教授。
战略大宗师
15
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将战略纲要交给萨杜斯.帕里欧教授。
占卜的工具
10
+250
当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将占卜者的符文交给萨杜斯.帕里欧教授。
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