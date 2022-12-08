魔兽世界10.0暗月马戏团全部任务汇总 暗月马戏团全声望任务

魔兽世界10.0在最近开启了暗月马戏团的活动，很多玩家还不清楚本次暗月马戏团有哪些任务，其中又有哪些新增的任务，下面就来为大家详细的介绍一下。

这次暗月马戏团所新增的任务相当多，除了用来换彩券的每日小游戏任务之外，专业技能也有专属的任务，而缴交物资的任务也更多样化了（根本就是物资消耗大作战）!

每日小游戏任务

任务名称 彩票 声望 任务内容 坦克指挥官 5 +250 在时间限制内用你的暗月坦克摧毁30个目标 人肉炮弹 5 +250 降落在目标区域的附近以获得5个积分 射击得分! 5 +250 在60秒内得25分 目标:乌龟 5 +250 丢3个圈圈到暗月乌龟上 痛扁豺狼人 5 +250 痛扁豺狼人以获得30分

专业技能相关任务

任务名 奖励 专业技能 任务目标 卡啦田鸡 代币*1 彩票*3 +250声望 +5烹饪 以简易面粉为肥蛙裹上面衣，然后放进史丹普.雷角身后的锅子里油炸出5份卡啦田鸡。 小小考古研习 代币*1 彩票*3 +250声望 +5考古学 将考古学收集到的15块化石碎片交给暗月马戏团的萨杜斯‧帕里欧教授。 让工作人员再次回到岗位 代币*1 彩票*3 +250声望 +5急救 使用暗月绷带治疗4名受伤的工作人员。 猎杀咸「海」狗 代币*1 彩票*3 +250声望 +5钓鱼 在暗月岛周围抓起5只美味鲱鱼。 特调泡饮 代币*1 彩票*4 +250声望 +5链金术 使用鸡尾酒雪克杯来混合月莓汁和泡沫饮料，调制出5杯月莓泡沫饮料。 宝宝需要两双新鞋 代币*1 彩票*4 +250声望 +5锻造 使用铁块，打造4副马蹄铁，然后为暗月马戏团的宝宝装上。 废物利用 代币*1 彩票*4 +250声望 +5附魔 分解暗月马戏团附近那些被丢弃的武器，取得6个预卜者之尘。 说到坦克... 代币*1 彩票*4 +250声望 +5工程学 修复暗月马戏团附近5台受损的蒸汽坦克。 处理我要的皮 代币*1 彩票*4 +250声望 +5剥皮 在暗月马戏团附近地上对4片紧实皮革做鞣革处理。 奖品短缺 代币*1 彩票*4 +250声望 +5制皮 使用暗月工匠包，配合粗线、闪光的小珠、以及蓝色染料，制作5个暗月奖品。 治疗用的草药 代币*1 彩票*4 +250声望 +5草药学 在暗月马戏团附近采集6朵暗月花。 让马戏团闪闪发亮 代币*1 彩票*4 +250声望 +5珠宝学 在暗月马戏团附近寻找玻璃碎块，然后切成5颗闪亮的「宝石」。 整修、循环、重复使用 代币*1 彩票*4 +250声望 +5采矿 在暗月马戏团附近收集6个坦克碎块。 旌旗满天下! 代币*1 彩票*4 +250声望 +5裁缝 使用暗月旌旗工具包里的粗线、红色与蓝色染料制作暗月旌旗，然后把旌旗竖立在暗月马戏团周遭松动的石头中。 记录未来 代币*1 彩票*4 +250声望 +5铭文学 将一捆奇特草药研磨成预言墨水，然后配合轻羊皮纸做成赛吉的占卜。

物资缴交相关任务

任务名称 彩票 声望 任务内容 奇怪的水晶 10 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将充能水晶交给萨杜斯.帕里欧教授。 奇特的蛋 10 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将怪异的蛋交给亚布.尼比盖尔。 令人着迷的魔法书 10 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将神秘的魔法书交给赛吉。 不可思议的武器 10 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将装饰华丽的武器交给萨杜斯.帕里欧教授。 占领的旗帜 5 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将这个破损的旗帜交给萨杜斯.帕里欧教授。 敌人的勋章 5 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将夺得的勋章交给萨杜斯.帕里欧教授。 夺得的日志 5 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将夺得的日志交给萨杜斯.帕里欧教授。 战略大宗师 15 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将战略纲要交给萨杜斯.帕里欧教授。 占卜的工具 10 +250 当暗月马戏团在暗月岛巡回演出时，将占卜者的符文交给萨杜斯.帕里欧教授。

（举报）