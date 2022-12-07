魔兽世界10.0泰坦训练矩阵怎么获得 泰坦训练矩阵全部获取途径汇总

魔兽世界10.0中有一个灵魂绑定的材料很重要，那就是泰坦训练矩阵，很多玩家还不清楚泰坦训练矩阵怎么获得，又有什么用，下面就来为大家详细的介绍一下。

泰坦训练矩阵有什么用？

目前有4种不同类型的泰坦训练矩阵以及2种不同类型的原始注能，所有这6种可选材料都与玩家灵魂绑定，因此您不能与任何人交易或将它们发送给你的小号。此外，如果买家希望提高所订购装备的物品等级，即使是在个人制作订单期间，他们也必须在初始制作或重新制作过程中提供可选材料。

矩阵可以应用于任何稀有品质制作的装备/ 武器。这些将增加基础稀有装备/ 从 ilvl306-343到高达 ilvl382的武器。这些矩阵可以通过多种方式找到，可以获得更高的装等装备。原始注能可以应用于任何史诗品质的精制装备/ 武器。与矩阵一样，它们会将基础 ilvl 从382增加到高达418。

可选材料 质量1 质量2 质量3 质量4 质量5 泰坦训练矩阵 I 333 335 337 340 343 泰坦训练矩阵 II 346 348 350 353 356 泰坦训练矩阵 III 359 361 363 366 369 泰坦训练矩阵 IV 372 374 376 379 382 原始注能 395 397 399 403 405 浓缩原始注能 408 410 412 415 418

泰坦训练矩阵怎么获得？

泰坦训练矩阵I这种可选材料是最基本和最容易获得的材料。由于它的低物品等级增加，这个矩阵只适用于最基本的稀有品质配方。这些往往是每个盔甲职业的基本精制胸甲、靴子和护腕。每当你在巨龙群岛上杀死一个稀有生物时，你就有机会掠夺一个泰坦训练矩阵I。一旦你达到70级，这些矩阵也可以作为世界任务奖励。

物品等级制作效果

这些矩阵可以应用于任何稀有品质装备/武器，从而产生稀有品质装备/武器作为回报。通常这个装备从物品等级306开始，但可以用这个可选材料提高到333-343。

泰坦训练矩阵 II

该材料是可以从副本中掉落的最基本的矩阵。在普通地下城时，您有机会通过杀死最后一个首领获得一个矩阵。

物品等级制作效果

这些矩阵可以应用于任何稀有品质装备/武器，从而产生稀有品质装备/武器作为回报。通常此装备的物品等级为306，但可以使用此可选材料提高至346-356。

泰坦训练矩阵 III

与泰坦训练矩阵 II 一样，该矩阵从英雄地下城中掉落。每次你在英雄难度下杀死地牢的最后一个首领时，你都有机会获得该物品。

物品等级制作效果

这些矩阵可以应用于任何稀有品质装备/武器，从而产生稀有品质装备/武器作为回报。通常此装备的物品等级为306，但可以使用此可选材料提高至359-369。

泰坦训练矩阵 IV

此可选材料是最终的也是最强大的矩阵。这些有可能从史诗地下城的最后一个首领身上掉落，这些可能低至史诗0。与其他矩阵不同，该物品会将标准的稀有物品变成史诗品质并提高其物品等级。这些矩阵在大秘境开始之前会非常强大，因为它们可以让你创建物品等级为382的物品，比大秘境0层地下城掉落的物品高10级。

物品等级制作效果

这些矩阵可以应用于任何稀有品质的装备/武器，从而产生史诗品质的装备/武器作为回报。通常这个装备从物品等级306开始，但可以使用这个可选材料提高到物品等级372-382和史诗品质。

总而言之，泰坦训练矩阵一般都是掉落于副本的最后一个boss，而且是有几率掉落，大家可以看到掉落物。

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