魔兽世界10.0泰坦训练矩阵怎么获得 泰坦训练矩阵全部获取途径汇总

魔兽世界10.0中有一个灵魂绑定的材料很重要，那就是泰坦训练矩阵，很多玩家还不清楚泰坦训练矩阵怎么获得，又有什么用，下面就来为大家详细的介绍一下。
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泰坦训练矩阵有什么用？
目前有4种不同类型的泰坦训练矩阵以及2种不同类型的原始注能，所有这6种可选材料都与玩家灵魂绑定，因此您不能与任何人交易或将它们发送给你的小号。此外，如果买家希望提高所订购装备的物品等级，即使是在个人制作订单期间，他们也必须在初始制作或重新制作过程中提供可选材料。
矩阵可以应用于任何稀有品质制作的装备/
|可选材料
|质量1
|质量2
|质量3
|质量4
|质量5
泰坦训练矩阵 I
|333
|335
|337
|340
|343
泰坦训练矩阵 II
|346
|348
|350
|353
|356
泰坦训练矩阵 III
|359
|361
|363
|366
|369
泰坦训练矩阵 IV
|372
|374
|376
|379
|382
原始注能
|395
|397
|399
|403
|405
浓缩原始注能
|408
|410
|412
|415
|418
泰坦训练矩阵怎么获得？
泰坦训练矩阵I这种可选材料是最基本和最容易获得的材料。由于它的低物品等级增加，这个矩阵只适用于最基本的稀有品质配方。这些往往是每个盔甲职业的基本精制胸甲、靴子和护腕。每当你在巨龙群岛上杀死一个稀有生物时，你就有机会掠夺一个泰坦训练矩阵I。一旦你达到70级，这些矩阵也可以作为世界任务奖励。
物品等级制作效果
这些矩阵可以应用于任何稀有品质装备/武器，从而产生稀有品质装备/武器作为回报。通常这个装备从物品等级306开始，但可以用这个可选材料提高到333-343。
泰坦训练矩阵 II
该材料是可以从副本中掉落的最基本的矩阵。在普通地下城时，您有机会通过杀死最后一个首领获得一个矩阵。
物品等级制作效果
这些矩阵可以应用于任何稀有品质装备/武器，从而产生稀有品质装备/武器作为回报。通常此装备的物品等级为306，但可以使用此可选材料提高至346-356。
泰坦训练矩阵 III
与泰坦训练矩阵 II 一样，该矩阵从英雄地下城中掉落。每次你在英雄难度下杀死地牢的最后一个首领时，你都有机会获得该物品。
物品等级制作效果
这些矩阵可以应用于任何稀有品质装备/武器，从而产生稀有品质装备/武器作为回报。通常此装备的物品等级为306，但可以使用此可选材料提高至359-369。
泰坦训练矩阵 IV
此可选材料是最终的也是最强大的矩阵。这些有可能从史诗地下城的最后一个首领身上掉落，这些可能低至史诗0。与其他矩阵不同，该物品会将标准的稀有物品变成史诗品质并提高其物品等级。这些矩阵在大秘境开始之前会非常强大，因为它们可以让你创建物品等级为382的物品，比大秘境0层地下城掉落的物品高10级。
物品等级制作效果
这些矩阵可以应用于任何稀有品质的装备/武器，从而产生史诗品质的装备/武器作为回报。通常这个装备从物品等级306开始，但可以使用这个可选材料提高到物品等级372-382和史诗品质。
总而言之，泰坦训练矩阵一般都是掉落于副本的最后一个boss，而且是有几率掉落，大家可以看到掉落物。
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