新十条发布 春节前机票搜索量暴涨 火车票搜索上涨276%

站长之家(ChinaZ.com) 12月7日 消息:今天，国家联防联控机制发布“新十条”，再次给出一个积极信号。接下来的一个月是旅游旺季。 消息发布后，携程平台机票搜索量激增160%，其中除夕夜机票搜索量激增至三年来最高点。

据界面新闻消息，同程旅行平台大交通综合搜索量也快速上涨，机票瞬时搜索量较前日同一时段上涨438%，火车票瞬时搜索量上涨276%。

同程数据显示，截至当日上午10:00，元旦期间机票搜索量较前一天同期增长超过5倍，元旦期间的酒店搜索量较前日同一时间上涨近7倍。

去哪儿网数据显示，消息发布后，机票搜索量瞬间翻了7倍，热门目的地为三亚、成都、广州、上海、重庆、哈尔滨和长春。 火车票的搜索量增加了五倍，成都、长沙、郑州、武汉和重庆成为最受欢迎的前五名目的地。

据去哪儿网统计，过去一周，元旦游的预订量逐日增加，12月7日的预订量较前一周增长了5倍。 从机票价格来看，29日、30日、31日经济舱均价维持在580元左右，元旦经济舱均价涨至720元，2日则有所回落。

携程平台数据显示，元旦放假通知发布后的上午10:00-12:00，携程机票和酒店产品搜索量同比分别增长6倍和7倍。今年，“春节”等关键词的热度达到顶峰。截至7日12:00，元旦热搜排名前10位的城市依次为上海、三亚、北京、澳门、杭州、成都、南京、深圳、广州、重庆。

值得注意的是，许多游客已经开始计划明年的旅行。截至7日中午12点，本周携程2023旅游搜索热度较去年同期（2021年搜索2022年）增长超过900%，体现了用户的乐观预期。

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