首页 > 业界 > 关键词  > EV新能源最新资讯  > 正文

上汽大众对车机黑屏推解决办法；东风EV新能源宣布涨价；曹操出行回应明年4月港股 IPO

2022-12-07 08:22 · 稿源：站长之家
文章目录

上汽大众对车机黑屏推解决办法

昨日晚间，大众发布ID.系列黑屏问题技术解决方案称，已制定了相应的技术解决方案，可以通过以下两种措施，自主恢复屏幕显示。

1.长按显示屏左下角电源键至中控屏幕亮起;

2.锁车后，等待车辆休眠至 SOS 灯熄灭后，重新启动车辆。

大众表示，黑屏时如需开启空调，可在方向盘思左侧、空调出风口下灯光控制面板上，双击 max 按键即可。如以上方法不能恢复，即日起，可以选择就近的授权经销商，会进行全面检查和故障排除。

大众

东风EV新能源宣布涨价

东风EV新能源发布关于旗下车型限时保价的说明称，新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止，在此之后登记上牌的车辆国家将不再给予补贴。自2022年以来，电池等主要原材料价格持续大幅上涨。

受以上两个因素影响，东风EV新能源将对旗下所有车型的官方指导价进行上调，预计上调幅度为7000元-9000元不等，具体调价通知将另行发布

东风EV新能源表示，为感谢广大用户的支持与厚爱，东风EV新能源承诺:在2022年12月31日前支付全款且完成车辆登记上牌的用户不受此次调价影响。

QQ截图20221207081125.jpg

曹操出行回应明年4月港股 IPO

针对曹操出行拟在明年4月向港交所提交初步 IPO 申请的报道，曹操出行回应称，不予置评。

据悉，曹操出行是吉利控股集团打造的全球领先科技出行平台，2019年2月14日，曹操专车宣布“曹操专车”升级为“曹操出行”。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 曹操出行回应明年4月赴港IPO传闻：不予置评

    有媒体报道称，曹操出行考虑最早明年4月份提交初步香港IPO申请，选择农银国际、美银和华泰国际安排香港IPO相关事宜。曹操出行方面回应称:不予置评。吉利旗下曹操出行关联公司杭州优行科技有限公司发生工商变更，吉利控股集团CEO李东辉退出董事职位，吉利科技集团有限公司总裁、曹操出行董事长刘金良由董事长变更为董事职位。

    ​曹操出行 ​IPO ​网约车

  • 东风EV新能源宣布涨价 上调7000至9000元

    东风EV新能源发布关于旗下车型限时保价的说明称，新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止，在此之后登记上牌的车辆国家将不再给予补贴。自2022年以来，电池等主要原材料价格持续大幅上涨。东风EV新能源表示，受以上两个因素影响，东风EV新能源将对旗下所有车型的官方指导价进行上调，预计上调幅度为7000元-9000元不等，具体调价通知将另行发布此外，为感谢广大用户的支持与厚爱，东风EV新能源承诺:在2022年12月31日前支付全款且完成车辆登记上牌的用户不受此次调价影响。

    ​东风 ​EV ​新能源

  • 车机黑屏故障被车主集体投诉！上汽大众发布解决方案

    近期天气降温之后，网络上爆发了大众ID系列电动车行驶途中出现黑屏、失去动力等情况。一些大众ID.4车机屏幕、仪表屏幕全黑，严重的甚至连动力都无法正常输出，至于什么ACC、LCC更是全部不可用，虽然断电重启或者锁车后重新开启，车机会恢复，但总是报故障码。如相应方法不能恢复，即日起，用户可以选择就近的授权经销商进行全面检查和故障排除。

    ​技术解决方案 ​上汽大众 ​ID系列

  • 上汽大众回应黑屏门：已有相的技术解决方案

    针对车机故障问题，大众汽车方面回应称，目前针对用户反映的情况上汽大众已有相应的技术解决方案，并将于近期很快推出。上汽大众针对此次问题十分关注和重视，会尽快为用户排查相关故障原因，尽快处理相关问题，很抱歉给用户用车带来了不便和困扰。具体问题包括了:1、车机频繁断网，各种故障码随机出现，导航及CarPlay 功能能使用娱乐系统不能使用，车机频繁重启。

    ​ChinaZcom ​上汽大众 ​一汽大众

  • 日本出现30年来最大涨价潮 丰田、任天堂等回应明年是否还涨

    日本共同社27日发布的一项调查显示，由于原料涨价、日元走弱等因素导致的生产成本上涨，超过两成的日本大型企业正在考虑明年提高产品价格。本次调查共有80家企业给出回复，包括丰田汽车、任天堂、资生堂等行业领军企业。日本10月去除生鲜食品的核心消费价格指数较去年同期上涨3.6%，涨幅为1982年2月以来最高。

    ​行业领军企业 ​丰田汽车 ​任天堂

  • 使命召唤战区2黑屏/卡加载页面/崩溃/卡死机解决办法

    使命召唤战区 2 已经正式开服可以游玩了，不过很多玩家在游戏当中遇到了进入游戏黑屏、卡加载页面已经进入游戏就崩溃卡死机的问题，很多玩家遇到这一类的问题不知道应该怎么办，大家可以试试以下的几种方法。一、升级显卡驱动：遇到进入游戏黑屏以及崩溃卡死这一类的问题，大家可以先将自己的显卡驱动进行更新一下，然后再重启进入尝试。以上就是使命召唤战区 2 黑屏/卡加载页面/崩溃/卡死机解决办法，希望能够帮到大家。

    ​DirectX诊断 ​游戏黑屏 ​显卡驱动

  • 大众ID系列被曝大面积车机故障 车主维权 回应来了：已有技术解决方案

    网上曝光了一份由上汽大众车主联合发布的《致上汽大众的一封信》，其内容直指大众ID系列车型的车机问题。信中对该车型故障的汇总包括：车机频繁断网，各种故障码随机出现，导航及CarPlay功能不能使用，娱乐系统不能使用，车机频繁重启；大小屏幕双黑；部分车辆通电后全车故障码爆出，车辆无法启动，无法行驶等。1、先空调远程预约吹十分钟，手动MAX开启空调，然后调至R挡，再长按车机开关，主机就能启动了；2、重启车辆车机，找到车机左下角的音量键，长按至车机显示大众Logo；3、整车休眠，锁车等待10分钟以上，至车顶SOS灯熄灭，然后解锁车辆。

    ​技术解决方案 ​上汽大众 ​车机问题

  • 使命召唤战区手游下载安装不了问题解决办法

    最近，使命召唤战区手游受到了很多游戏爱好者的关注，使命召唤战区手游测试在昨天开始测试了，想要体验精彩枪战和刺激的游戏模式的朋友们可不要错过本次测试哦！小编贴心地给大家整理了详细的游戏下载方法，帮助喜欢这款游戏的不知道使命召唤战区手游怎么下载的朋友顺利玩到游戏。使命召唤战区手游中有毒圈，在一个标准的 20 分钟比赛中，将有八次毒圈范围变化，它将很快地把在毒气内的人杀死。这意味着玩家需要不断移动，并知道区域何时开始缩小，以便尽快离开。有一种方法可以提高你在毒气中存活的能力。无论是发现游戏中的物体还是从购

    ​使命召唤战区 ​战区手游 ​手游测试

  • 日产回应车机更新显示文案待定：车联网激活才可正常使用

    汽车OTA升级，就如同PC、手机系统升级一样，可为车辆提供新功能、修复BUG等，同时，OTA也成了定义传统汽车和智能汽车的分水岭。近日，一张日产车机更新显示文案待定”的图片在网络曝光，引起网友热议。该更新包大小为1.18GB，将在熄火后自动更新。虽然更新包不小，但更新日志却显示两行的文案待定。网友看后吐槽称连心都不走了”其实啥也没更，本来准备随便写点东西假装更新了”。据新车场消息，对此，东风日产客服表示，因为还没有激活，如果是带车联网的车辆，激活后才能正常使用。据了解，去年8月，工信部发布了《关于加强智能网联汽车

    ​汽车产品 ​自动驾驶 ​汽车

  • 使命召唤战区2下载慢/下载卡顿/卡下载进度解决办法

    使命召唤战区 2 已经正式开服了，全新地图和全新古拉格已经上线，已经有很多玩家进入游戏体验了。战区 2 和前作战区一样都是免费游戏，想体验的小伙伴现在依旧可以下载游戏进入体验，不过很多玩家在下载的时候都遇到了下载速度很慢，下载卡顿，下载卡进度下载不了的问题，接下来就为大家带来下载的方法。以上就是使命召唤战区 2 下载慢/下载卡顿/卡下载进度解决办法，遇到下载慢问题的时候可以试试。

    ​使命召唤战区 ​暴雪战网客户端 ​下载速度

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM