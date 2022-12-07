上汽大众对车机黑屏推解决办法；东风EV新能源宣布涨价；曹操出行回应明年4月港股 IPO

上汽大众对车机黑屏推解决办法

昨日晚间，大众发布ID.系列黑屏问题技术解决方案称，已制定了相应的技术解决方案，可以通过以下两种措施，自主恢复屏幕显示。

1.长按显示屏左下角电源键至中控屏幕亮起;

2.锁车后，等待车辆休眠至 SOS 灯熄灭后，重新启动车辆。

大众表示，黑屏时如需开启空调，可在方向盘思左侧、空调出风口下灯光控制面板上，双击 max 按键即可。如以上方法不能恢复，即日起，可以选择就近的授权经销商，会进行全面检查和故障排除。

东风 EV新能源 宣布涨价

东风EV新能源发布关于旗下车型限时保价的说明称，新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止，在此之后登记上牌的车辆国家将不再给予补贴。自2022年以来，电池等主要原材料价格持续大幅上涨。

受以上两个因素影响，东风EV新能源将对旗下所有车型的官方指导价进行上调，预计上调幅度为7000元-9000元不等，具体调价通知将另行发布

东风EV新能源表示，为感谢广大用户的支持与厚爱，东风EV新能源承诺:在2022年12月31日前支付全款且完成车辆登记上牌的用户不受此次调价影响。

曹操出行回应明年4月港股 IPO

针对曹操出行拟在明年4月向港交所提交初步 IPO 申请的报道，曹操出行回应称，不予置评。

据悉，曹操出行是吉利控股集团打造的全球领先科技出行平台，2019年2月14日，曹操专车宣布“曹操专车”升级为“曹操出行”。

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