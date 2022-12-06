魔兽世界10.0怎么获得血腥硬币 新手可1小时获取全套366血腥币套

魔兽世界10.0对新手还是非常友好的，在这个版本中，新增了血腥硬币，这个血腥硬币是可以兑换PVP装备，很多玩家还不清楚怎么获得，又在哪兑换血腥硬币，下面就来为大家分享一下攻略。

1、血腥硬币这个是非常好用的PVP货币，可以兑换一身的366装等装备，主要是通过PVP来获取，先来为大家分享一下获取的几个渠道。

2、首先，在地图中有大家所熟悉的空投，老玩家不用多说了，之前版本都有，新手玩家很可能一脸懵逼不知道是什么，这个就是在你游戏中，突然莫名其妙有一个NPC说话，你什么都没做，突然就说了，一般是说什么什么补给，反正只要莫名有NPC自动说话，出现一个对话框，那么就打开地图，你可以看到一个快速移动的点，这个就是飞机。

3、玩家只要看着这个飞机盯着这个点，在哪边会停一下，你就去那边找落下的位置，如果你安装了地图插件，也会看到地图中出现一个宝箱，过去拾取的话，第一次可以获得200的血腥硬币，之后50个。

4、世界pvp任务，看任务奖励，也是获取50个血腥硬币之上。

5、此外就是杀敌对阵营的人了，一次给一个，所以这次介绍的方法就是靠这个。

6、打开集合石，搜索血腥，然后可以看到有对刷的，不过现在工作室非常多，找标题是上YY对刷的，然后进队伍，跟着团队走，每团1500轮换，大概10多分钟一轮能拿1500个，3轮下来一个小时4500个血腥硬币左右。

7、这时候去瓦德拉肯换PVP装备即可，目前是没有征服点什么的，具体血腥硬币在哪换，就是在打木桩那边，右手边可以看到一个NPC兑换，如果实在不清楚位置，可以问问卫兵，选择升级物品，然后看到在哪个点就可以过去了。

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