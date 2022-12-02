比亚迪：11月新能源汽车销量23.04万辆

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:比亚迪股份在港交所公告称，11月新能源汽车销量23.04万辆，上年同期为9.12万辆，同比增长152%。
今年前11个月，新能源汽车销量为162.83万辆，同比增长219.38%。
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冬季来临，气温骤降，北方新能源车主的苦日子”来了。冬天新能源车续航里程下降是普遍现象，比亚迪今天进行了科普，并给出5招应对低温对续航的影响。冬季的新能源车续航主要有以下几个原因：1、电池特性低温会影响锂电池正负极材料的活性、电池的内阻、以及电池的放电电压，导致电池可用容量降低，续航里程减少。这种容量的减少是暂时的，电池温度回升，放电条件好转后就会恢复正常。2、能耗增高（1）用电器增多，冬季温度低，要使用空调采暖和座椅加热等功能，会增加耗能;另外，冬季行车，电池包需要加热达到工作适合温区，此时会增加一?
10月，新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，市场占有率达到28.5%。1-10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。
赛力斯发布11月产销快报，11月赛力斯新能源汽车销量达11661辆，同比增长154%；其中，赛力斯汽车11月销量为8262辆，同比增长335.07%。1-11月，赛力斯新能源汽车累计产销量分别为124，898辆和118，411辆，同比增长252.29%和235.54%；其中，赛力斯汽车累计产销量达74，032辆和69，884辆，同比增长729.21%和721.68%。面对赛力斯整体表现的持续优化，市场也给予了赛力斯更大的信心，按照其在三季报中公布的数据，1-9月赛力斯通过吸收投资共收到的现金70.69亿，同比大增133%。
数据显示，10月整车销量合计503，308辆，去年同期销量582，137，同比下降13.54%;其中新能源汽车销量101，768辆，去年同期销量76，988，同比增长32.19%。
赛力斯发布11月产销快报，11月赛力斯新能源汽车销量达11661辆，同比增长154%;其中，赛力斯汽车11月销量为8262辆，同比增长335.07%。1-11月，赛力斯新能源汽车累计产销量分别为124，898辆和118，411辆，同比增长252.29%和235.54%;其中，赛力斯汽车累计产销量达74，032辆和69，884辆，同比增长729.21%和721.68%。赛力斯发布的2022年第三季度财报显示，其第三季度实现营业收入107.07亿元，同比增长163.39%，1-9月实现营业收入231.23亿元，已经超越了2021年全年的营收营收大增的主要原因是赛力斯旗下新能源汽车产品的销量持续提升。
11月22日消息，据国外媒体报道，在发展新能源汽车的浪潮中，除了混合动力汽车和纯电动汽车，通过氢与氧的化学反应而产生电能进而驱动车辆的氢燃料电池汽车，也是一个发展方向，丰田和现代汽车等厂商，在这一领域已研究多年，大众也在进行相关的研发。在氢燃料电池汽车方面，现代汽车已研发多年，并推出了多款，他们在2020年推出的氢燃料电池重卡XCIENT，就已经出口到了欧洲。而从韩国国土交通部当地时间周日披露消息来看，现代汽车集团的氢燃料电池汽车除了出口，还有相当一部分销售给了本土的消费者。韩国国土交通部公布的数据显示，截至
比亚迪发布的产销快报显示，他们的新能源汽车在10月份生产220，107辆，较去年同期的81，575辆增长169.82%；销售217，816辆，也高于去年同期的81，040辆，同比增长168.76%...从比亚迪发布的产销快报来看，他们在今年前10个月累计生产141.169万辆新能源汽车，同比增长233.53%；销售139.787万辆，同比增长233.92%......
2022 年第二届新能源汽车技术创新拉力赛面向社会广泛征集技术解决方案， 12 月 10 日截止报名; 12 月 15 日，由专家完成系列线上评审;拟于 12 月下旬，将于厦门举办路演评审活动。赛道一:电驱动及新型能源动力技术，包括不限于车规芯片及功率模块技术;先进电机系统及测试技术;动力总成及新场景应用技术;新型能源及动力技术。赛道三:自由赛道，其他新能源汽车核心技术领域。
企业微信在2022全国中小企业数字化转型大会上表示，越来越多企业正通过产品内外敏捷协作的能力，提升运转效率。比亚迪、极氪、广汽埃安、“蔚小理”等中国新能源汽车1月-10月交付量十强已在供应链升级或客户服务中全面用上企业微信。数字技术和实体经济的融合，正在助力以新能源汽车为代表的中国制造“变道超车”。
11月13日消息，京东11.11已于日前结束，今年京东生活服务携京东汽车、京东拍卖、京东图书、京东鲜花农用品、京东旅行、京东房产在内的6大业务销售再创新高。具体来看，京东汽车方面，京东汽车11.11全期，机油服务订单量同比增长105%，美容清洗类服务订单同比增长6倍，京东养车“汽车医生”咨询量环比提升4倍，京东养车官方自营旗舰店洗车服务套餐订单量同比增长8倍，京东养车官方自营旗舰店刹车油套餐订单量同比增长122%。同时，汽车品类成交额同比增长16倍，新能源汽车成交额同比增长35倍。小鹏、零跑、几何、阿维塔、哪吒成为最受用户关
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。