比亚迪：11月新能源汽车销量23.04万辆

11月22日消息，据国外媒体报道，在发展新能源汽车的浪潮中，除了混合动力汽车和纯电动汽车，通过氢与氧的化学反应而产生电能进而驱动车辆的氢燃料电池汽车，也是一个发展方向，丰田和现代汽车等厂商，在这一领域已研究多年，大众也在进行相关的研发。在氢燃料电池汽车方面，现代汽车已研发多年，并推出了多款，他们在2020年推出的氢燃料电池重卡XCIENT，就已经出口到了欧洲。而从韩国国土交通部当地时间周日披露消息来看，现代汽车集团的氢燃料电池汽车除了出口，还有相当一部分销售给了本土的消费者。韩国国土交通部公布的数据显示，截至