魔兽世界10.0采矿天赋专精加点顺序 采矿专精可以点满吗

魔兽世界10.0采矿这个专业是非常赚钱的，无论是前期还是中期甚至是版本后期，都是需要耗费大量矿石，一些玩家还不清楚采矿的天赋专精怎么加点，下面就来为大家详细的介绍一下。

采矿是从世界各地出现的特殊矿点中提取有用的矿石和其他材料的过程，尽管这些矿点往往更集中在岩石地形中，与之前的资料片一样，在巨龙时代中，一个矿石点在第一次开采后会消失几秒钟，但多个矿工可以采集它直到它消失。

矿石分为三种，但一种是稀有的采集物，开采除了采集矿石之外最大的原因之一就是采集有价值的元素精华，这是大多数制造职业高端职业配方所需要的。

巨龙时代还为采矿增加了专精化，当你在进行采矿时，你将积累知识点，可以使用这些知识点将其应用于一种用于采矿的迷你天赋树。你可以提高矿石产量，提高获得稀有副矿和元素精华的机会，学习开采坐骑，并将矿石提炼到更高的质量水平。

它还引入了专门用于采矿的次要属性，这也可以提高您的采集速度、增加产量并提高您找到稀有物品的机会!

依赖矿工提供原材料的职业有锻造、工程学和珠宝加工三种。此外，所有工匠的职业都需要活力精华，而矿工可以通过挖掘元素节点来提供活力之土、活力之火和觉醒秩序。在战争模式中，您还可以从某些类型的矿床中收集活力激怒。

练级挖矿:

挖掘你遇到的一切。一旦您超过50点技能，请优先考虑任何带有词缀（硬化、泰坦点化等）的矿床，因为没有词缀的矿点将不会为你提供50(Serevite)或55(Draconium)的技能点。

采矿属性作用详解:

熟练:增加你挖掘矿石的速度，3点熟练提供 +1%。

精细:允许你从矿点中提取更多矿石。10点精细提供 +1%。

感知:增加你找到稀有材料的机会。10点感知提供 +1%。

采矿天赋专精解析:

采矿流程:这个是可以提升你挖矿的速度以及数量，到达满级还可以获得不下坐骑就可以采矿的天赋。

冶金:这个就是主要加你的精细技能，能够让你挖到更多高品质的矿石。

控制元素:大家在采矿的时候会遇到很多有前缀的例如硬化、激怒、熔化、原始、丰富和泰坦点化的元素矿石，这些矿石还会给你提供一些元素，升级到一定阶段会给你一个主动技能过载元素采矿点，让一个草药过载，会触发一些事件获取更多好的奖励。

采矿天赋专精加点顺序:

采矿流程>控制元素>冶金

首先我们必先点采矿流程，主要就是为了点满之后获取的终极天赋，不下坐骑就可以进行采矿，这个用处就不必多提了，完美。

之后点控制元素，获取更多的元素精华，最后才提升冶金的品质，这样下来的收益是最高的。

采矿副专精怎么选?可以点满吗?

采矿的副专精是可以点满的，先选最左边的，数量和速度才是初期最主要的，之后可以点其他的，其他副专精是可以在点更多的知识点也就是天赋点之后就可以额外的学习，所以不必担心，因为初期一定会投入40点到采矿流程中，所以不用担心会选错，只要先加满采矿流程，拿到不下坐骑采矿的技能即可。

采矿配饰和工具:

采矿允许使用两个采矿配饰和一个采矿工具来提高您的采矿技能，更高的技能提供更高的产量和更好的机会来提取更多和更高质量的矿石。

岩壁:

当你开启专精之后，就会偶尔看到一些发亮的标记，是岩壁，通常通往一个可能包含一 两个采矿/草药学节点的小洞穴，甚至有时候是大洞穴，里面有非常多带词缀或者其他的草药矿石，可以在露天、低处、高处或瀑布后面。

岩墙将在下方停留约15分钟，届时它们将进行重组，如果你是矿工可以自己出去，在岩壁附近，你会发现地上有一把金色的小铲子，单击铲子会将你传送到洞穴外。

在索德拉苏斯有一个岩壁覆盖的洞穴，地址是/ way52.46 83.61。这是一个受时间影响的区域;当你在那里时，你会不断受到时空震荡的伤害，在山洞里你会发现小熊，非常萌。

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