哔哩哔哩发布第三季度财报；BOSS直聘发布第三季度财报；快手打击世界杯侵权

哔哩哔哩发布第三季度财报
昨日晚间，哔哩哔哩发布2022年第三季度财报称，第三季度总净营收为58亿元，同比增长11%。净亏损为17亿元，同比收窄36%。
其中，来自于移动游戏的营收为152亿元，同比增长6%。来自于增值服务的营收为22亿元，同比增长16%。来自于广告的营收为14亿元，同比增长16%。来自于电商业务及其他业务的营收为7.578亿元，同比增长3%。
用户数方面，第三季度，B站日均活跃用户数达9030万，月均活跃用户数达3.33亿，均同比增长25%。用户日均使用时长达96分钟，创历史新高。同时，本季度用户总使用时长同比增长37%。大会员数量达2040万，同比增长12%。
BOSS直聘发布第三季度财报
11月29日，BOSS直聘发布2022年第三季度财报称，三季度营收11.79亿元，同比下降2.7%;经调整后净利润为3.77亿元，同比下降2.2%。月活跃用户数增至3240万。
快手打击世界杯侵权
快手发布《对侵权“卡塔尔世界杯”行为的打击公告》称，快手在世界杯比赛开始之前向广大站内用户发布了“2022年卡塔尔世界杯版权保护提示”，告知平台用户应规范创作，提示未经授权不得擅自传播/使用世界杯赛事节目内容、利用世界杯知识产权内容进行商业宣传、销售带有世界杯权利标识的商品/衍生品等侵权行为。
快手称，针对侵权违规行为，平台打击和处置的主要方式有:
1.对投诉侵权账号核实后立即删除侵权内容并予以封禁处罚;
2.提升侵权画面系统识别度，自动查删侵权内容，对恶意、重复侵权用户予以最高至永久封禁账号的加重处罚。
据悉，截至目前，快手共处置世界杯赛事相关违规侵权内容约1.4万条。
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