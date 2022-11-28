青桔单车关联公司增资至52亿

企查查APP显示，近日，青桔单车关联公司杭州青奇科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由38亿元人民币增至约52亿元人民币。
信息显示，该公司成立于2017年，法定代表人为王文清，由Soda Technology（Hong Kong）Limited全资持股。
另外，对外投资信息显示，该公司全资持股石家庄青桔科技有限公司、武汉桔动科技有限公司、北海青桔科技有限公司等多家公司。官网资料显示，青桔，是来自滴滴出行的共享单车。青桔单车实施全面免押金骑行，为消费者的资金安全提供保障。
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腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
企查查APP显示，近日，深圳市腾讯网域计算机网络有限公司发生工商变更，公司注册资本由140.1亿元人民币增至240.1亿元人民币，增幅约71.38%。企查查信息显示，该公司成立于1997年4月，法定代表人为冯明杰，由深圳市世纪凯旋科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司分别持股71%、29%。三星财险注册资本由3.24亿人民币增至约8.76亿人民币。
深圳市顺丰研究院有限公司近日发生工商变更，企业名称变更为深圳市兴顺智慧供应链有限公司；注册资本由 50 万人民币增至 3000 万人民币；经营范围变更为供应链管理服务、互联网数据服务、包装服务等；陈飞卸任法定代表人、总经理、执行董事，由郑灿明接任...
天眼查App显示，1号店关联公司上海京东才奥电子商务有限公司近日发生工商变更，刘强东将其持有的45%股份转让给京东集团副总裁缪钦。该公司由缪钦、李娅云、张雱共同持股。变更完成后京东产发股东为缪钦、李娅云及张雱。
汪小菲在微博疯狂输出，“我不想再给这个家付电费了!”一条微博力压一众世界杯词条，冲上微博热搜。可以说这几天除了世界杯相关词条，汪小菲几乎霸榜热搜。股权穿透图显示，该公司为北京食通达科技发展有限公司控股股东，后者则为北京麻六记餐饮管理有限公司、北京麻六记食品科技有限公司、北京麻六记食品销售有限公司等公司的股东。
凤凰网科技讯北京时间11月18日消息，周四披露的一份法庭文件显示，谷歌公司已经与大型应用开发商达成了至少24项协议，以阻止他们推出应用商店，与其PlayStore竞争。这些财务信息来自一份修订后的诉状，属于游戏开发商EpicGames在2020年首次对谷歌提起的应用商店反竞争诉讼。
达成了一项协议根据协议富士康将向Lordstown投资至多17亿美元约合12亿元人民币成为后者最大股东ppLordstown在一份文件中说公司将用出售股票所得资助与富士康合作的一个新电动汽车项目的开发和设计活动取消此前与富士康达成的合资公司协议
11月2日晚，华为发布了全新旗舰口袋系列折叠屏手机华为PocketS，搭载鸿蒙系统操作系统3.0和4000mAh电池，128GB版本的售价为5988元...华为终端业务CEO余承东在会上公布了华为折叠屏手机的最新市场数据...
据《中国基金报》报道，LVMH集团旗下的私募股权基金LCatterton宣布完成首支人民币基金的首次关账，该基金目标规模为20亿元人民币，并正式官宣中文名“路威凯腾”，基金一期将落地成都高新区...企查查APP显示，路威凯腾壹号（成都）股权投资合伙企业发生工商变更，公司出资额由1.1亿元人民币增至6.1亿元人民币，增幅约459.66%...经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动等，该公司由路威凯腾（海南）股权投资合伙企业、路凯投资合伙企业共同持股...
2022 年“双11”大促已落下帷幕，顺丰同城配送总单量超过 1 亿 2 千万单。双 11 期间顺丰同城商超便利、果蔬生鲜等同城零售品类配送单量同比增长均超过100%，助力永旺、华润万家、联盛等品牌商超的单量同比增长200%以上；同时，医药健康品类配送单量同比增长超250%。在新兴的直播电商领域，顺丰同城还帮助数百个直播间实现了“即购即达”的配送模式，其配送单量环比增长71%，其中多个生鲜品类实现了超100%的单量环比增长。
中关村在线消息：一名前苹果员工迪伦德拉·普拉萨德（DhirendraPrasad）承认了自己的欺诈罪行，其在苹果公司任职的10年中诈骗公司获利超1700万美元（折合人民币约1.24亿元）...普拉萨德于2008年入职苹果，任职于全球服务供应链部门工作，负责从供应商那里为苹果公司购买零件和服务...普拉萨德被判刑后可能面临长达25年的监禁，听证会定于2023年3月举行，法院还将没收他从这些计划中获得的500万美元资产...
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。