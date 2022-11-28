抖音电商拟修订《“假一赔四”服务规范》 适用于全部商家

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:今日，抖音电商发布了关于修订《"假一赔四"服务规范》的意见征集通知，意见征集期2022年11月28日—2022年12月05日。

据悉，“假一赔四”服务，是消费者在小店购买带有“假一赔四”服务标识的商品后，商家承诺售卖的商品若经过合法认定消费者已购得的商品为“假货”，消费者有权在交易成功后90天内发起售后申请，若消费者能够提供有效凭证，商家需履行“退一赔四”及赔偿消费者支付的”运费“、“鉴定费”的售后保障服务。

本次核心变化为，规则新增适用范围“本规则适用于平台全部商家。

消费者可通过以下路径发起“假一赔四”服务:

（1）消费者可通过订单页面发起(选择【疑似假货】退款原因)或通过客服渠道发起，且提出“退一赔四”及退回“鉴定费”的诉求。

（2）若商家拒绝履行“假一赔四”服务的，消费者可申请小店客服介入。

商家履行“假一赔四”服务的条件包括:

（1）消费者提出赔付申请所指向的商家是小店商家;

（2）消费者提出"假一赔四"赔付申请应当在交易成功后的90天内提出;

（3）消费者的赔付申请在形式上符合相关法律法规及小店规则的规定;

（4）消费者需提供合法及有效的相关假货凭证，包括但不仅限于:品牌权利人出具的假货鉴定凭证，相关司法、执法机构、平台指定的或具有鉴定资质的鉴定机构出具的假货判定证明。

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