王兴：腾讯是美团的长期股东 双方的合作还将继续

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日消息:美团发布2022年第三季度财报，财报显示，该季度公司营收达626.19亿元，同比增长28.2%。

财报显示，美团第三季度净利润12.17亿元，经调整后EBITDA为48.02亿元。截至9月30日，美团交易用户数目达6.87亿，活跃商家数目达930万户。该季度美团销售成本达441.14亿元，销售及营销开支达108.86亿元，研发开支达54.14亿元，一般及行政开支达25.05亿元。金融及合同资产减值亏损拨备净额达2.84亿元。

按照业务划分，美团该季度包括餐饮外卖、美团闪购及到店酒旅业务在内的核心本地商业分部季度收入增长至463.28亿元，即时配送订单数增长至50亿笔。新业务收入达162.91亿元。

财报发布后，美团创始人、董事长兼 CEO 王兴和公司 CFO 陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。王兴表示：腾讯是美团的长期股东，并为公司发展提供了长期支持，我们的合作还将继续。在协同方面，我们将继续丰富微信的消费场景，推动支付，广告和云业务方面的增长。腾讯通过微信助力公司服务更多用户，尤其是在公司发展的初期支撑公司的增长，无论从融资还是业务增长方面，我们目前都已经进入了自给自足的发展阶段，但是我们仍将继续同腾讯在策略和运营层面的合作，为用户和商家更多产品和服务。我们同腾讯的现有商业合作协议将于2023年底到期，我们将讨论续约的可能，相信持续合作对于公司的业务发展有好处。

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