快手第三季度营收达231.3亿元 日活用户3.63亿

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:今日，快手发布2022年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度营收231.3亿元，同比增长12.9%。毛利由2021年同期的人民币85亿元增加25.8%至2022年第三季度的人民币107亿元。毛利率由2021年同期的41.5%增至2022年第三季度的46.3%。

2022年第三季度录得经营亏损人民币26亿元，经营利润率为负11.3%，而2021年同期则录得经营亏损人民币74亿元，经营利润率为负36.1%。国内分部录得的经营利润由2022年第二季度的人民币93.6百万元增加至2022年第三季度的人民币375.1百万元，主要是由于国内收入环比增长。

用户方面，第三季度，快手应用的用户规模突破新高，平均日活跃用户同比增长13.4%达3.63亿，平均月活跃用户规模达6.26亿。平台社交互动与信任氛围继续加强，互相关注的用户对数达235亿对，同比大幅增长63.1%。

直播业务方面，第三季度直播业务强劲增长，收入同比增加15.8%至人民币89亿元，这得益于在直播业务运营方面的不断精益求精;快手应用直播业务平均月付费用户同比增长29.3%至5，960万，直播月度付费率同比持续提升。

海外业务方面，2022年第三季度快手通过控制投入及ROI驱动的增长策略，使海外用户高效健康增长，用户留存持续提升，海外市场的每位日活跃用户日均使用时长保持在超60分钟的高位。

电商业务方面，第三季度电商商品交易总额同比增长26.6%，达2，225亿元。在供给端，快手通过流量和效率优势，以及招商政策，吸引更多商家入驻，三季度新开店商家数量同比增长近80%，新动销商家数同比高双位数增长。

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