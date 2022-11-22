苹果 iPhone15 可能采用钛合金机身 回归弧形边框

站长之家（ChinaZ.com）11月22日消息:一个新的爆料称，苹果公司2023年的新iPhone将采用钛合金机身，用弧形边框取代现有的直角边框设计。

据推特用户@ShrimpApplePro称，iPhone15的后边框将是圆形的，以形成一个新的边框，类似于苹果最新的14英寸和16英寸MacBook Pro机型外壳上的底部边缘。作为参考，iPhone14机型采用的是直边设计，边缘呈方形，这让人想起了iPhone4。上一个采用弧形边框的机型是iPhone11。

尽管改用钛合金材料，但iPhone15「仍然有背面玻璃」，这位爆料者过去曾提供过准确爆料信息，不过@ShrimpApplePro提醒说，这些信息「仍然非常早期，不排除后期或有变动」。

这并不是我们第一次听到声称苹果将发布钛合金iPhone的爆料。今年早些时候，iPhone14的爆料称，iPhone14Pro和iPhone14Pro Max将有一个钛合金机身版本，但结果显示这一爆料并不准确。所有iPhone14机型的机身都是由铝和不锈钢制成。

然而，苹果公司最近调查了其产品使用钛合金机壳的可行性，其中包括与未来MacBooks、iPad和iPhone使用具有独特性能的加工钛合金有关的专利。与不锈钢相比，钛的硬度相对较高，使其更耐划伤，其硬度使其足够耐用，可以承受弯曲。

然而，钛的强度也使其难以蚀刻，因此苹果公司开发了一种喷砂、蚀刻和化学工艺，可以使钛金属外壳具有高光泽的表面处理，使其外观更有吸引力。苹果也一直在研究使用薄的氧化物表面涂层，这可以减少油性指纹的出现。

如果最新报道是准确的，这将是苹果公司首次在iPhone和iPad中使用钛。该公司在最近的Apple Watch Ultra等型号中使用钛作为外壳材料，实体Apple Card也是由钛制成，但最新的iPhone和iPad是由不锈钢和铝制成的。

iPhone15机型可能会在2023年9月到来，预计其尺寸与iPhone14系列相同，并采用USB-C代替Lightning，固态音量和电源按钮，新的相机技术，以及所有机型的灵动岛支持。

据彭博社的Mark Gurman称，苹果可能会用一个新的「Ultra」型号取代iPhone15的「Pro Max」版本，沿用Apple Watch Ultra的命名惯例，以显示其高端产品定位。然而，钛合金外壳的爆料是否与特定的iPhone15型号有关，目前还不得而知。

（举报）