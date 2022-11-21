世界杯开幕推特高管称裁员后人手不够 马斯克表示加班即可

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:在马斯克接受推特后，整个公司都笼罩在“裁员”的阴影下。随着2022年卡塔尔世界杯的开幕，马斯克改造后的推特迎来最大考验。

一位 Twitter 高管表示，公司员工已经为世界杯做了数周的准备，但由于大量员工离职，人手严重不足，很多推特前员工并不认为马斯克这段时间能找到变通方法。对于人手不够，马斯克表示加班即可，还要考虑扩大裁员范围。

自上月底完成440亿美元的收购以来，马斯克一直在努力为社交平台 Twitter 营造兴奋点。对他来说，世界杯也是一个大张旗鼓地展示新推特的机会。当地时间周日，四年一度的全球足球盛会在卡塔尔首都多哈拉开帷幕。

上周五，马斯克在推特上写道:“世界杯的第一场比赛将在周日举行。关注推特，获得最佳报道和实时评论吧。”

周六晚些时候，马斯克再次发推文称该平台对服务器的算力需求很高。他补充说:“明天的世界杯比赛是一个很好的压力测试!”

一位最近从 Twitter 离职的员工表示，公司的大规模裁员会给那些留下来维护社交媒体平台的人带来更多挑战，马斯克接管推特后，很多人相继离职。工程师们一致认为，流量高峰始终存在使平台瘫痪的风险，但一些人更担心随着时间推移，由于能及时响应的员工越来越少，小问题会堆积成大问题。

一名前推特员工特别强调马斯克上任一周后旋即开展的大规模裁员速度。他说，这段时间根本不足以找出变通办法。

马斯克表示，他并不担心 Twitter 的人员流失。 “我不太担心，因为最优秀的人才都留下来了，”在大量员工离职后，马斯克这样说。

（举报）