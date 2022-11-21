Twitter版权保护系统一度“崩溃” 用户可上传整部盗版电影

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:据外媒报道，有Twitter用户正在平台上传完整电影的视频，例如1995年的《黑客》、《极品飞车》等电影，Twitter的自动版权维护系统并没有发挥作用。

有Twitter用户发文称“当我向下滑动时，Twitter只是通过算法将我推送到盗版的完整电影，这非常有趣。”

根据平台版权政策，该网站通常会将包含侵犯版权内容的推文标记为“禁止发布”，如果有人举报，它会删除或限制对这些内容的访问。

该网站通常将包含侵犯版权的推文标记为“保留”，并根据其版权政策删除或限制对材料的访问。具体来说，Twitter在其网站上表示，“Twitter 将对涉嫌侵犯版权的报告作出回应，例如有关未经授权使用受版权保护的图像作为个人资料或头像的指控，有关未经授权使用通过我们的媒体托管服务上传的受版权保护的视频或图像的指控，或推文包含链接到涉嫌侵权的材料。”

然而，周日有媒体发现了Twitter 出现了一些帖子，允许用户观看一部未被屏蔽的完整电影。

周六，一位用户在一系列49条推文中上传了《黑客》这部电影，获得了超过14，000个赞，直到周日仍然可正常访问。截至站长之家发稿时间，页面提示该视频来自一个已冻结的账号。

另一位 Twitter 用户通过用户名为“Need for speed movie”的帐户发布了66条《极品飞车》电影推文，到了周日仍然可正常观看。

另外，《速度与激情:东京漂移》于周六在推特上发布，但似乎已被撤下。这条推文已被屏蔽，现在新增了一个标签写着“这条推文来自一个已冻结的账户”。

一位了解其系统的前 Twitter 高管透露，该平台面临因技术故障而崩溃的风险，原因是维护该网站的员工明显减少了。

值得一提的是，本月早些时候，埃隆马斯克在接管公司后解雇了近3，500名Twitter 员工。然后，他向留下来的员工发出最后通牒，要求他们要么接受“极其艰苦”的工作环境，要么辞职，估计有2000人选择退出。

对于这一报道，Twitter尚未作出正式回应。

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