站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:企查查APP显示，近日，钛媒体关联公司北京灵动新程信息科技有限公司发生工商变更，新增北京日报关联公司京报移动传媒有限公司、京报长安资产投资管理有限公司为股东，同时公司注册资本由192.27万元人民币增加至203.46万元人民币，增幅5.82%。企查查信息显示，该公司成立于2012年，法定代表人为赵何娟。
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企查查APP显示，近日，荣耀终端有限公司发生工商变更，新增京东方A等多名股东。企查查信息显示，该公司成立于2020年，法定代表人为万飚，注册资本超300亿。前三季度总收入1327.44亿元，同比下降19.45%;归母净利润52.91亿元，同比下降73.75%。
荣耀终端有限公司发生工商信息变更，其股东列表中新增以下6位股东：京东方科技集团股份有限公司、中金祺智股权投资有限公司、综改共赢股权投资基金合伙企业、国信资本有限责任公司、深圳市宝安区投资管理集团有限公司、RosyFableAsiaL.P.等。荣耀终端公司从京东方获得战略投资，交易金额未公开。近日即将发布的荣耀MigicVs折叠屏手机的柔性Amoled面板将由京东方供应。
10月24日，有消息称中国移动将入股腾讯公司，随后腾讯公司对媒体澄清说，该消息不实...腾讯最高股价出现在2021年2月，当时最高达到了758.9港元/股...根据腾讯集团的半年报数据，2022年上半年腾讯总营收2695亿元，同比下滑1%，净利润420.32亿元，同比降低53%...
时隔两月，常高新·漫柏未来人才社区两度登上《人民日报》海外版，分别刊登于 2022 年 8 月 17 日和 10 月 20 日的二十大特刊上...那么，常高新·漫柏未来人才社区究竟有何魅力，引得国内外来常的青年才俊纷纷安居此处？...住户Kimmy始终记得那个寒冬，是漫柏的管家小姐姐，温暖了她和她的猫咪Gali...漫柏正以其专业的产品力、运营力、服务力、创新力，全力成就——城市与人才的双向奔赴，漫柏也愿与更多有志之士一起探求人才社区的建设与运营之道，为人才解决后顾之忧，全方位服务产业升级，促进城市经济社会发展......
针对京东方等入股荣耀的消息，昨日晚间荣耀方面向媒体回应称:「荣耀目前收入、利润及经营性现金流稳健增长，多元化股权结构一直是荣耀坚持的发展原则，荣耀也一直坚持开放、协同的原则，致力于联合产业链合作伙伴，为用户带来产品创新和体验跃迁，更好地服务全球消费者。」
达成了一项协议根据协议富士康将向Lordstown投资至多17亿美元约合12亿元人民币成为后者最大股东ppLordstown在一份文件中说公司将用出售股票所得资助与富士康合作的一个新电动汽车项目的开发和设计活动取消此前与富士康达成的合资公司协议
叮咚买菜近日宣布启动“百里鲜货”计划。叮咚买菜已在北京上线“百里鲜货”频道，覆盖当季的瓜果蔬菜、肉制品共 40 余种。叮咚买菜华北商品开发总监宋继理透露，叮咚买菜将持续引入昌平、延庆、顺义等区域的近郊菜品怀柔板栗、延庆球生菜、平谷佛见喜梨等等。
10 月 24 日至 11 月 11 日期间，北京环球度假区官方飞猪旗舰店推出包括北京环球影城非指定日双次票-馨享、非指定日多人组合票、酒店房券、北京环球影城指定1. 5 日门票+酒店套餐等在内的多款“双十一”票务产品...北京环球度假区官方飞猪旗舰店显示，“北京环球影城非指定日双次票”将于 10 月 24 日晚 8 时开售，首次入园须在 10 月 24 日至 12 月 31 日期间，第二次入园须在 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间...
大多数家长普遍存在一个错误认知，认为小孩子的情绪“来得快去得也快”，即使孩子出现焦虑的情绪，家长们也不会太过在意。事实上，孩子从记事开始就有了自我意识，长期处于焦虑情绪中的孩子，容易产生抑郁、自卑的心理。焦虑并不只存在于成年人群体之中，如今，焦虑症和抑郁症已经呈现低龄化发展，北京新世纪儿童医院专家提醒家长关注孩子心理健康，并分享游戏疗法观察洞悉孩子心理问题以及清除情绪垃圾。焦虑和抑郁的基本症状焦虑主要表现为遇事刻意逃避，厌学、逃学， 考试（包括小测验）前过分紧张，暴饮暴食或食欲不振，过分害怕社交?
还没有进入和平菓局，就已经能感受到非常浓厚的北京气息，比如京剧元素的人偶，这里是可以随便拍摄的，而且即便是人偶，松下LUMIX S5 也可以非常快速的识别出人脸以及人眼，并进行精确的对焦，就算现场光线不太好，但依靠这款机器不错的噪点控制能力，我所需要做的只是按下快门，而且我这张照片选用的机身内部自带的鲜艳模式拍摄，基本上都不用后期，直接可以出片......
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。