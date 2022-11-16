文章目录 第二代骁龙8处理器发布

虎牙发布第三季度财报

比亚迪半导体回应撤回IPO申请

第二代 骁龙 8处理器发布

在今日的2022骁龙峰会期间，高通推出全新旗舰移动平台第二代骁龙8（8Gen2）。

据悉，全球众多OEM厂商和品牌将采用第二代骁龙8，包括华硕ROG、荣耀、iQOO、Motorola、努比亚、一加、OPPO、红魔、Redmi、夏普、索尼、vivo、Xiaomi、星纪时代/魅族和中兴，商用终端预计将于2022年底面市。

第二代骁龙8Hexagon处理器实现全新架构升级，带来高达4.35倍的AI性能提升，第二代骁龙8也是首个支持变革性的INT4AI精度格式的骁龙移动平台，在持续AI推理方面能够实现60%的能效提升。

游戏方面，第二代骁龙8支持全新Snapdragon Elite Gaming特性，包括实时硬件加速光线追踪，为手游带来栩栩如生的光线、反射和照明效果。全新升级的高通Adreno™ GPU性能提升高达25%*，高通Kryo™ CPU能效提升高达40%*，骁龙移动平台在全球率先支持基于移动端优化的虚幻引擎5Metahuman框架。

虎牙发布第三季度财报

昨日晚间，虎牙发布2022年第三季度财报称，第三季度总净营收为23.785亿元，归属于虎牙的净利润为6040万元。

其中，直播服务营收为20.171亿元，广告和其他收入为3.614亿元。

用户数方面，虎牙直播服务的移动端平均MAU（移动端平均月活用户数）为8600万，付费用户总数为550万。

比亚迪半导体 回应撤回IPO申请

据新京报报道，针对“终止比亚迪半导体上市”的情况，比亚迪回应称，公司主动撤回申请，是公司基于市场情况的预判、项目建设的紧迫性等因素充分论证后作出的审慎决策，本次撤回申请正是为了日后健康高速发展做铺垫，也是为了全体股东权益最大化做出的调整和努力。

此前，比亚迪公告称，终止推进所属子公司比亚迪半导体分拆上市事项，同意比亚迪半导体终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

（举报）