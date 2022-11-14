郑州富士康首批新员工入厂；马斯克突然开除80%推特合同工；小米11系列售后服务新政发布

阿里巴巴卖出 8000 万股商汤股票港交所披露，阿里巴巴 11 月 8 日以平均每股1. 8190 港元的价格卖出 8000 万股商汤股票，持股比例从9.05%下降至8.74%。

腾讯新专利抢红包页面可以发弹幕 该专利方法包括:在群组聊天会话界面中展示接收到的虚拟资源包;针对虚拟资源包的触发操作，显示对应的虚拟资源领取结果的资源领取界面;获取基于资源领取界面输入的弹幕消息;发送弹幕消息，并在群组聊天会话界面的至少部分区域中动态展示弹幕消息.

搜狐2022年三季度营收1.85亿美元财报显示，搜狐第三季度营收为1.85亿美元，同比下降14%，其中品牌广告收入为2600万美元，在线游戏收入为1.49亿美元;归于搜狐的非美国通用会计准则净亏损为1700万美元，低于亏损预期，此前搜狐预估第三季度亏损在3500万美元至2500万美元之间，上年同期净利润1700万美元。

《孤独星球》中国版宣布明年停刊 今日“孤独星球杂志”微信公众号发布停刊公告，称2022年12月刊将是《孤独星球》杂志中国版的最后一期，本杂志将于明年正式停刊。

美国科技五巨头市值缩水超21万亿数据显示，苹果、微软、Alphabet、亚马逊和Meta对今年标准普尔500指数的下跌负有大约一半的责任。如果该指数中所有成分股的权重都是相等的，而不是按实际上的市值计算，那么今年该指数的跌幅将减少6个百分点。

360数科提交港交所IPO申请截至2022年6月30日，360数科拥有已获批信用额度的用户为4130万人，同比增长19.0%;截至2022年6月30日，成功提款的累计借款人总数（包括重复借款人在内）为2560万人，同比增长14.8%。

苹果搜索引擎“胎死腹中”苹果在2018年收购了一家名为Laserlike的人工智能新闻创业公司，该公司由一群谷歌工程师创立。然而，The Information的报道称，这公司的创始人如今已经从苹果回到了谷歌。

郑州富士康首批新员工入厂 郑州富士康先后发布11月激励新政及新员工招募公告，最新招募公告显示，除30元时薪外，新增最高1600元的隔离生活补贴及3000元稳岗津贴。首批新员工已于13日陆续抵达富士康园区，集中报到。

苹果或将2023年发布混合现实头显 这款头显本身的价格在2000至3000美元左右，这是一款采用Mac级M2芯片的高端设备，它的内外两面总共配置了十多颗摄像头，并将采用大众市场头显市场迄今为止分辨率最高的显示屏。

马斯克突然开除80%推特合同工 来自推特的消息称，推特已终止了4400名合同工的合同，占据总计5500名合同工中的80%。此番裁员将对保持网站正常运行的内容审核和核心基础设施服务产生重大影响。

vivo X90系列11月22日发布 今日，vivo正式宣布，将于11月22日19:00举行vivo X90系列及Hi-Fi无线耳机新品发布会。vivo品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东称，vivo X90系列将是新的移动影像之王。

小米11系列售后服务新政发布 小米称，消费者持有的小米11系列产品，在保障三包基础上，无论之前是否过保，主板免费维修或主板更换服务均延长至自手机激活（ 即新机首次开机接入通信网络） 之日起36个月。

得物回应调用手机权限删投诉视频 得物方面回应称，经核实，得物App从未删除用户手机相册中的原视频，为避免占用用户手机空间进行删除的是临时缓存文件。收到该位用户反馈后，得物 App 已第一时间研究优化该体验避免误会。

荣耀80系列将于11月23日发布 荣耀手机官方发布了荣耀80系列预热视频，并宣布该机将于11月23日的发布会上亮相。据此前报道，荣耀80系列将发布三个版本:荣耀80SE、荣耀80和荣耀80Pro，分别搭载联发科天玑1080、高通骁龙778G+和骁龙8+处理器。

李佳琦开设淘宝新直播间“所有女生” 李佳琦于11月12日晚间在直播中宣布开设助播团淘宝新直播间“所有女生”，目的是拓宽选品的广度。目前，“所有女生”直播间粉丝量达87.9万。

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