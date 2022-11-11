微信将高压打击网络赌博类违法行为 严禁世界杯网上赌球

中关村在线消息：在本届世界杯东道主卡塔尔，记者了解到，世界杯商品的官方专卖店已开门营业。热卖的商品里，少不了中国制造的身影。

目前国产厂商vivo已经正式官宣成为2022FIFA卡塔尔世界杯全球官方手机，vivo最新推出的折叠旗舰vivoXFold+，也将成为本届赛事首批官方用机，并将亮相位于卡塔尔多哈的世界杯赛场。