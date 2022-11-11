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微信将高压打击网络赌博类违法行为 严禁世界杯网上赌球

2022-11-11 17:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:今日，微信安全中心发布了针对网络赌博类违法行为的治理公告，同时也将关注关于世界杯的赌博打击。

官方表示，平台一直致力于确保平台及用户的安全，也坚决处理各类网络赌博行为:包括但不限于棋牌赌博、红包赌博、非法体育投注、互联网售彩等。

依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》《微信视频号运营规范》《微信视频号直播行为规范》等规定，微信安全团队持续在平台内的各个业务场景对网络赌博活动保持高压打击态势:

微信个人帐号、视频号、直播等业务，均不得发布、传播与赌博或涉嫌赌博有关的任何信息:

不得宣扬赌博，展示赌博工具（包括但不限于老虎机、推币机、打鱼机、上分器、作弊器等）、赌博网站、红包赌博、赌博游戏，或者展示千术、反千术、赌术等赌博技巧或行为;

不得发布、展示、传播各类赌博相关“违禁品/服务”的售卖信息，包括但不限于赌博用具、赌博资料、赌博平台源码、赌博平台开发、比赛心水推荐等商品或服务，不得发布、展示、传播利用国内官方彩票彩种开展的各类跟单、计划单、合买、凑单、在线销售等违规开展网络彩票销售的商品或服务。

◆ 【微信群】赌博违规打击示例

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◆ 【朋友圈】发布涉赌内容违规打击示例

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◆ 【视频号】发布涉赌内容违规打击示例

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◆ 【直播】展示涉赌内容违规打击示例

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上诉违规行为，核实用户提交证据后，平台将视违规严重程度采取相应的梯度处理措施，如:

● 删除违规内容;

● 限制与该主体相关帐号的功能（包含视频号及直播）;

● 封禁与该主体相关的帐号（包含视频号及直播）;

● 对确认违规的微信群组，进行限制群功能、限制群使用处理等。

后续微信安全团队将持续加强网络赌博的全面治理，对于多次涉嫌违法违规行为的帐号，将加重处理;对于情节严重的聚赌行为，还将汇总相应证据线索，依法配合相关司法机关处置。

微信安全团队强调，世界杯在即，呼吁广大用户在观赏精彩体育竞技赛事时，尊重体育精神，合法、合规使用微信，认清赌球危害，远离赌球行为，切勿心存侥幸、抱着一夜暴富的心理参与其中。

同时也提醒大家，赌球属于赌博行为。微信将对利用微信发布包括但不限于“赌球交易抽水” 、“网上赌球代理投注” 、“诱导组织赌球合买”、“标榜赌球胜率”、“比赛下注心水推荐”、“宣扬足彩计划单跟单”、“售卖赌球投注资料”、“网络赌博平台推广引流”等违规信息进行严厉打击。

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  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

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  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

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  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

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  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

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  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S摄像头参数怎么样？

    后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。

    华为 Pocket S

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