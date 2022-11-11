微信将高压打击网络赌博类违法行为 严禁世界杯网上赌球

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:今日，微信安全中心发布了针对网络赌博类违法行为的治理公告，同时也将关注关于世界杯的赌博打击。
官方表示，平台一直致力于确保平台及用户的安全，也坚决处理各类网络赌博行为:包括但不限于棋牌赌博、红包赌博、非法体育投注、互联网售彩等。
依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》《微信视频号运营规范》《微信视频号直播行为规范》等规定，微信安全团队持续在平台内的各个业务场景对网络赌博活动保持高压打击态势:
微信个人帐号、视频号、直播等业务，均不得发布、传播与赌博或涉嫌赌博有关的任何信息:
不得宣扬赌博，展示赌博工具（包括但不限于老虎机、推币机、打鱼机、上分器、作弊器等）、赌博网站、红包赌博、赌博游戏，或者展示千术、反千术、赌术等赌博技巧或行为;
不得发布、展示、传播各类赌博相关“违禁品/服务”的售卖信息，包括但不限于赌博用具、赌博资料、赌博平台源码、赌博平台开发、比赛心水推荐等商品或服务，不得发布、展示、传播利用国内官方彩票彩种开展的各类跟单、计划单、合买、凑单、在线销售等违规开展网络彩票销售的商品或服务。
◆ 【微信群】赌博违规打击示例
◆ 【朋友圈】发布涉赌内容违规打击示例
◆ 【视频号】发布涉赌内容违规打击示例
◆ 【直播】展示涉赌内容违规打击示例
上诉违规行为，核实用户提交证据后，平台将视违规严重程度采取相应的梯度处理措施，如:
● 删除违规内容;
● 限制与该主体相关帐号的功能（包含视频号及直播）;
● 封禁与该主体相关的帐号（包含视频号及直播）;
● 对确认违规的微信群组，进行限制群功能、限制群使用处理等。
后续微信安全团队将持续加强网络赌博的全面治理，对于多次涉嫌违法违规行为的帐号，将加重处理;对于情节严重的聚赌行为，还将汇总相应证据线索，依法配合相关司法机关处置。
微信安全团队强调，世界杯在即，呼吁广大用户在观赏精彩体育竞技赛事时，尊重体育精神，合法、合规使用微信，认清赌球危害，远离赌球行为，切勿心存侥幸、抱着一夜暴富的心理参与其中。
同时也提醒大家，赌球属于赌博行为。微信将对利用微信发布包括但不限于“赌球交易抽水” 、“网上赌球代理投注” 、“诱导组织赌球合买”、“标榜赌球胜率”、“比赛下注心水推荐”、“宣扬足彩计划单跟单”、“售卖赌球投注资料”、“网络赌博平台推广引流”等违规信息进行严厉打击。
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