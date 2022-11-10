腾讯旗下拳头公司起诉沐瞳侵权案被法院驳回

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据证券时报报道，近日，法院对腾讯旗下拳头公司起诉字节跳动旗下沐瞳科技侵权案作出判决，驳回了原告拳头公司起诉。
今年5月，拳头游戏称沐瞳的《无尽对决》抄袭了《英雄联盟手游》。拳头游戏在美国加州中区地方法院向上海沐瞳科技正式提起诉讼。
据悉，无尽对决是一款由沐瞳科技自主研发及发行的多人在线战术竞技类（MOBA）手机游戏。游戏于2016年7月14日在安卓平台全球发布，2016年11月9日在iOS平台发布。
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中关村在线消息：今年5月，腾讯旗下的拳头游戏公司发起对上海沐瞳科技的诉讼，指控后者旗下Moba手游《无尽对决》抄袭了《英雄联盟手游》的内容和宣传材料。美国法官驳回了这次诉讼，主要原因为“拳头游戏公司完全由中国企业集团腾讯拥有，该案件更应在中国境内了结”。《无尽对决》是东南亚、拉美、中东等国际市场上最受欢迎的电子竞技游戏之一，第三届全球冠军赛也于今年年初完美谢幕。
文书显示，原告窦伟伟诉称，“颜文字”是其于1998年创制并命名，面向中国、日本和美国等推出的符号艺术授权项目，拥有“颜文字”字符表情、动漫角色等相关在先权益...以计算机字符为基础的表意创作越来越普遍，用括号表示人脸、用圆圈表示眼睛等已成为描绘人物面部特征的常见手法，且计算机常用字符表现人脸的表达方式极为有限，不应为某个人所垄断，因此，原告主张的涉案面部表情不构成美术作品并受到著作权法的保护......
企查查APP显示，漫画岛关联公司上海元聚网络科技有限公司新增开庭公告，被告为上海沐央网络科技有限公司 、苹果公司、上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司，案由为侵害作品信息网络传播权纠纷，该案将于2023年11月15日开庭，经办法院为上海市徐汇区人民法院...
北京快手科技有限公司与广东省全城跃动互联网科技有限公司、成都爆渔信息技术有限公司相关侵害商标权纠纷案新增开庭公告，原告为北京快手科技有限公司，开庭日期为 10 月 25 日...天眼查显示，成都爆渔信息技术有限公司旗下产品为同城巨拼App，该公司注册有两枚“同城天下”商标，且登记有包括“巨拼门店系统”“巨拼商城系统”等多个软件著作权...
据天心区人民法院公众号消息，长沙市天心区人民法院对一起人格权纠纷案作出一审判决，互怼的双方不仅要在业主群道歉，更要赔偿打伤对方的相关损失...在客观上通过文字、言语对相对方进行侮辱并实施损害其名誉的行为，对相对方造成了不良影响，导致其他业主对其产生不良评价，因此原、被告双方的上述言论均应作否定性评价，均构成名誉侵权，故原、被告双方要求相对方进行书面道歉并在相关微信群公开的诉讼请求，天心区法院均予以支持......
据界面新闻报道，西安市中级人民法院就《云南虫谷》案作出一审判决...原告腾讯公司发现，《云南虫谷》在腾讯视频独播之后，抖音上存在大量用户上传的该剧剪辑片段，于是向西安市中级人民法院起诉，要求抖音立即采取有效措施删除、过滤、拦截相关视频，并赔偿经济损失及合理费用9000万元...法院认为，抖音平台上有大量用户对涉案作品实施了侵权行为，虽然抖音采取措施减少了侵权作品的数量，但侵权行为仍未得到有效遏制...
罗敏已接连卸任赣州趣店科技有限公司、趣分期（赣州）信息技术有限公司、赣州快乐分期网络服务有限公司、小沐（厦门）投资有限公司的法定代表人、执行董事等，均由彭晓锋接任...财报显示， 2022 年第二季度，趣店营收1. 05 亿元，较上年同期4. 12 亿元同比下降74.4%；归属于公司股东净亏损为 6130 万元，上年同期净利润2. 7 亿元，同比降幅为122.71%...
微信广告推出微信搜索结果广告，支持竞价推广能力，助力广告主实现高效曝光与转化...基于微信搜索能力，微信搜索结果广告可支持品牌词、品类词、通用词等多种搜索词售卖，还可使用“以词拓词”能力拓展更多相关词，助力广告主捕获更多流量，高效承接用户主动搜索需求，促进生意经营...广告主可在广告标题和描述文案插入“关键词通配符”，当该广告得到展现时，系统会自动将广告标题或文案中的原始关键词替换为“触发广告的关键词”，提高广告内容与用户搜索意图的相关性，有效提升点击转化......
因错过这条复工通知，李女士被公司以无故旷工七天以上为由开除...法院审理后认为，涉案公司在工作群里发消息通知了李女士，但提供的证据不足以证明李女士已接收到该条通知，公司应承担法律上的不利后果，李女士未收到上班通知，且其间公司又发生上班职工与保安冲突事件，导致李女士未上班超过七日以上，公司由此认定李女士无故旷工超过七天视为自动离职或违反公司规章制度，并据此为由解除与李女士之间的劳动关系的做法于法无据......
10月24日，北京海淀法院公布了一起程序员健身房猝死后工伤认定纠纷案的判决结果，程序员中午去距离公司一公里的健身房健身，不幸猝死，法院最终判定是工伤...庭审中，被告人保局辩称，首先，刘涵在非工作的午休时间前往距离单位一公里的健身房健身，已超出工作时间和工作岗位；其次，刘涵健身时已脱离工作状态，其健身行为与工作没有必然联系，属于主观支配的个人行为；再次，刘涵的死亡地点为健身房内，并非工作地点...该公司与案涉健身房签有《合作协议》，约定健身房提供健身场地、作为公司场地的延伸，供某公司职工用以专门健身......
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。