腾讯旗下拳头公司起诉沐瞳侵权案被法院驳回

10月24日，北京海淀法院公布了一起程序员健身房猝死后工伤认定纠纷案的判决结果，程序员中午去距离公司一公里的健身房健身，不幸猝死，法院最终判定是工伤...庭审中，被告人保局辩称，首先，刘涵在非工作的午休时间前往距离单位一公里的健身房健身，已超出工作时间和工作岗位；其次，刘涵健身时已脱离工作状态，其健身行为与工作没有必然联系，属于主观支配的个人行为；再次，刘涵的死亡地点为健身房内，并非工作地点...该公司与案涉健身房签有《合作协议》，约定健身房提供健身场地、作为公司场地的延伸，供某公司职工用以专门健身......