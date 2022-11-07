苹果发表声明：iPhone 14 Pro收货需要等待更长时间

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:今天，苹果发表声明称，由于富士康郑州工厂目前的产能大幅降低，iPhone14Pro和iPhone14Pro Max的出货量将低于预期，顾客将需要等待更长的时间才能收到新产品。

为了提高产能，富士康也做出了一番努力。富士康在一份声明中称，“富士康现在正与政府合作，齐心协力扑灭疫情，尽快恢复满负荷生产。”

为了能够尽快招到更多员工，弥补产能，郑州富士康还以每小时65元的高价聘用小时工。工作三个月，达到考勤标准的员工，即可获得基本工资与返费奖金，最高工资18600元，比旺季多8000元。

以下是苹果声明全文:

疫情暂时影响了主要负责iPhone14Pro和iPhone14Pro Max组装的郑州工厂。该工厂目前的产能大幅降低。正如我们在新冠肺炎大流行期间所做的那样，我们将供应链工人的健康和安全放在首位。

我们继续看到对iPhone14Pro和iPhone14Pro Max机型的强劲需求。然而，我们现在预计iPhone14Pro和iPhone14Pro Max的出货量将低于我们之前的预期，顾客将需要等待更长的时间才能收到新产品。

我们正在与供应商密切合作，以恢复正常的生产水平，同时确保每个工人的健康和安全。

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